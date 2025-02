Sabalenka wciąż pamięta sprawę Świątek. "Jak miałabym ufać?"

Sobota 15 lutego przyniosła tenisowemu środowisku niemały szok. Lider rankingu ATP został zawieszony przez WADA na trzy miesiące w związku z dopingową wpadką z marca 2025 roku. Przypomnijmy, że dwie próbki pobrane od Włocha podczas turnieju ATP 1000 w Miami zawierały śladowe ilości zabronionego sterydu anabolicznego klostebolu. Sinner tłumaczył się, że środek dostał się do jego organizmu przez maść, której używał jego masażysta. Masażysta miał na rękach ów krem, a przy zabiegu dotknął otwartej rany na ciele tenisisty i w ten sposób klostebol przedostał się do jego ciała.

Sinner oraz Świątek winni i niewinni jednocześnie

Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) kupiła te tłumaczenia i jedyną karą dla Sinnera było odjęcie punktów za turniej Indian Wells 2024 oraz odebranie wywalczonych tam pieniędzy. WADA jednak nie odpuściła i domagała się nawet dwóch lat zawieszenia. Ostatecznie Włoch oraz Agencja dogadali się, a Jannika nie zobaczymy na kortach od 9 lutego do 4 maja. W oficjalnym oświadczeniu WADA podkreśliła, że Sinner nie zrobił niczego umyślnie, ale mimo to kara musi być.

Sprawa włoskiego tenisisty jest bardzo podobna do tej z Igą Świątek. Polka jesienią ubiegłego roku była zawieszona na miesiąc przez obecność w organizmie trimetazydyny, którą zażyła nieświadomie w melatoninie branej na bezsenność. Obie sprawy pokazują, jak bardzo ostrożni muszą być sportowcy, a czasem nawet i maksymalna ostrożność może nic im nie dać, bo wszystkiego się nie skontroluje. I to właśnie przeraża Arynę Sabalenkę.

Sabalenka nie ma zaufania do systemu. Mówi o strachu

W rozmowie z dziennikarzami przed turniejem WTA 1000 w Dubaju Białorusinka została zapytana o sprawę Sinnera. Bezpośrednio do Włocha się nie odniosła, ale powiedziała, że obecny system jest skonstruowany źle i powoduje u niej strach. - Musimy być tak naprawdę superostrożni. Kiedyś na przykład nie miałabym oporów, by w restauracji zostawić moją szklankę wody na stole i iść do łazienki. Teraz już bym się z niej nie napiła. Zaczynasz wręcz aż za bardzo zwracać na wszystko uwagę. - powiedziała Sabalenka.

- To cały czas siedzi ci w głowie. Że na przykład gdy ktoś użyje na tobie jakiegoś kremu z czymś zakazanym i test wyjdzie ci pozytywny, to mało kto ci uwierzy w coś takiego, o ile ktoś w ogóle. Za bardzo boisz się tego systemu. Ja nie wiem, jak miałabym ufać tak skonstruowanym przepisom - oceniła liderka rankingu WTA.