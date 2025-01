Orlen ogłasza wielkie zmiany. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było

Na czwartkowym spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie Orlen przedstawił założenia swojej zmiany strategii sponsorskiej. Przede wszystkim koncern chce przestać być postrzegany jako typowy sponsor, który może wejść do gry z dużą sumą pieniędzy. Firma zamierza zmienić swoje nastawienie na bardziej proklienckie, żeby współpraca nie opierała się tylko na aspekcie finansowym, ale także planowaniu strategii działania i rozwoju w konkretnych aspektach.

To ma być krok w kierunku ocieplania wizerunku i budowania nowej tożsamości marki w sporcie. Orlen chce wykreować obraz firmy ambitnej, dla której nie ma limitów. Marzy o wytoczeniu nowych ścieżek w promowaniu polskiego sportu i sportowców, niczym internetowi influencerzy i trendsetterzy. Podczas czwartkowej prezentacji padły odważne hasła: "Chcemy być partnerem, a nie tylko sponsorem", "Chcemy robić sponsoring najlepiej w historii", "Chcemy komunikować i aktywować sponsoring najlepiej w Polsce", "Chcemy być punktem odniesienia dla całego rynku, nie tylko polskiego".

Przemiana Orlenu na markę przyjazną klientowi, chętną do współpracy i kooperacji to nie jedyny element nowej strategii. Koncern chce stać się inspirujący dla środowiska, bardziej inkluzywny, postawić na różnorodność. Położy też nacisk na sport osób niepełnosprawnych oraz sport dzieci i młodzieży. Wiąże się to też ze sportem amatorskim. Orlenowi zależy na popularyzacji sportu wśród ludzi oraz aktywizacji Polaków i Polek, by częściej uprawiali sport. Koncern dał do zrozumienia, że poczuwa się do odpowiedzialności, a troska o polski sport jest częścią koncepcji CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Firmie zależy też na większych inwestycjach w kobiecym sporcie, do czego zachęcają ostatnie sukcesy m.in. polskich siatkarek (dwa razy z rzędu trzecie miejsce w Lidze Narodów), olimpijek (na dziesięć medali igrzysk w Paryżu osiem wywalczyły kobiety) i piłkarek (awans na Euro 2025). Nie bez powodu coraz popularniejszy jest slogan, że sport jest kobietą.

Orlen a sport profesjonalny

Te wszystkie hasła i założenia dotyczą zarówno sportu amatorskiego, jaki i profesjonalnego. Zawodowcy mogą być magnesem na młodych adeptów siatkówki, żużla, lekkoatletyki lub innych dyscyplin. Z Orlenem współpracują mistrzowie, m.in. Bartosz Zmarzlik, Bartosz Kurek i Anita Włodarczyk. Sponsoring państwowego koncernu jest też cenny dla PZPN, PZPS, PZLA i PZN. Pieniądze z umów z Orlenem są paliwem dla związków i lig zawodowych.

Na konferencji nie padło jednak żadne nowe nazwisko, z którym Orlen podjąłby bliższą współpracę. Nie było też mowy o rezygnacjach. Został zatem utrzymany status quo. Wspomniano jedynie o umocnieniu dotychczasowych współprac, w tym rozszerzeniu zakresu współdziałania z PZLA. Koncern pochwalił się też nowym kontraktem ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, tutaj współpraca ma dotyczyć w dużej mierze szkolenia młodzieży i odbudowy kadry trenerskiej. Prezesowi ZPRP Sławomirowi Szmalowi zależy na stworzeniu nowego pokolenia zdolnych szczypiornistów.

Nowy, duży projekt Orlenu

W czwartek zaprezentowano w miarę szczegółowo projekt Akademii Sportu Orlen, w którym wyszczególniono pięć gałęzi:

Sportowy Orlen - wsparcie dla akademii sportowych w całej Polsce,

Projekt Aktywna Szkoła - realizowany razem z ministerstwem sportu i turystyki (via Orły Sportu),

Piłkarska Przyszłość z Orlenem - rozwój akademii piłkarskich dla dzieci i młodzieży, wsparcie mniejszych, lokalnych klubów,

Futbol Plus - wsparcie akademii piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami,

Akademia Motorsportu Orlen.

Ten ostatni budził szczególnie duże zainteresowanie. To była całkowita nowość i wydaje się, że będzie oczkiem w głowie Orlenu. W ostatnim czasie w Polsce obrodziło utalentowanymi kierowcami, którzy odnoszą sukcesy w seriach juniorskich, ale mają oni problem z zebraniem budżetu, by utrzymać się dłużej w wyższych seriach, jak np. Formuła 3.

To będzie pierwsza edycja Akademii Motorsportu. Dziś trafiło do niej ośmiu polskich kierowców, którzy ścigali się i ścigają się w prestiżowych seriach wyścigowych i kartingowych: Kacper Sztuka, Tymek Kucharczyk, Maciej Gładysz, Jan Przyrowski, Borys Łyżeń, Kacper Rajpold, Wojciech Woda i Amelia Wyszomirska, która jest pierwszą przedstawicielką płci żeńskiej ze świata motorsportu. Ta ostatnia ma dopiero 13 lat.

Akademia ma służyć wsparciem finansowym, które ma pozwolić na większą liczbę testów poza sezonem, startów, umożliwić podpisanie kontraktów. W ten sposób firma odchodzi od indywidualnych umów z kierowcami. Uznano, że Akademia da więcej możliwości. Przy tym projekcie Orlen współpracuje z Polskim Związkiem Motorowym (PZM), dla którego to szansa na zrehabilitowanie się po wcześniejszych zaniedbaniach, błędach strategicznych i komunikacyjnych. Związek ma służyć wsparciem eksperckim, m.in. zwrócić większą uwagę na talenty w kartingu i ocenić, czy mają wystarczający potencjał, by w nie zainwestować.

Akademia zapewnia także wsparcie ze strony zespołu Visa Cash App Racing Bulls, z którym Orlen wcześniej współpracował. Team F1 ma pełnić funkcję doradczą i pomóc ocenić rozwój danego kierowcy - w których elementach jest już dobrze, w których potrzebna jest poprawa, także od strony zaplecza technicznego. Niewykluczone, że swego rodzaju mentorem w Akademii będzie Robert Kubica, dla wielu młodych polskich kierowców idol i inspiracja. Przynajmniej jest pomysł, by zaangażować go w ten projekt.

Koncern nie wyklucza, że w kolejnych edycjach Akademii będzie więcej kierowców, w tym kobiet. To też życzenie osób odpowiedzialnych za sponsoring i marketing sportowy w firmie. To ma być długofalowy projekt, którego głównym założeniem jest rozwój polskiego motorsportu i pomóc kierowcom wejść na drogę do Formuły 1.

Całe przedsięwzięcie, cała nowa strategia sponsoringowa brzmią naprawdę ambitnie i z rozmachem. Wiedząc, że Orlen jest istotnym elementem sportowej układanki w Polsce, to wszystko wymaga dokładnej obserwacji. Ale trzeba mieć nadzieję, że pomysły koncernu zaprocentują w ciągu kilku lat, w końcu wszystkim chodzi o dobro polskiego sportu.