Szczęsny, Pena... i nagle takie wieści. Flick przetestuje nowego bramkarza

- Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w bramce nie przegrywa i my jako Polacy powinniśmy się cieszyć. Umiejętnościami uważam, że na pewno jest lepszy od Inakiego Penii i dlatego taka jest decyzja Hansiego Flicka - mówił Rafał Gikiewicz w rozmowie z Kanałem Sportowym. W ten sposób odniósł się do rywalizacji w bramce FC Barcelony, którą ostatnio wygrywa nasz rodak. I zdaniem wielu mediów, stał się już numerem jeden. Eksperci donoszą też, że klub zastanawia się nad przedłużeniem umowy z 34-latkiem. I choć obecnie walka o miejsce między słupkami toczy się między Szczęsnym i Penią, to już wkrótce może pojawić się kolejny rywal.

Zobacz wideo Roman Kosecki wprost o sytuacji Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie!

Hansi Flick przyjrzy się nowemu bramkarzowi. To młodzik z La Masii. Zagrożenie dla Szczęsnego i Peni?

Nie chodzi wcale o Marka-Andre ter Stegena, który za kilka miesięcy powinien wrócić na murawę, ani o Andera Astralagę, a więc trzeciego bramkarza pierwszego składu. Zagrożeniem, choć wydaje się, że dopiero za kilka lat, może być Iker Rodriguez.

Zdaniem ekspertów, to jeden z najbardziej obiecującym bramkarzy La Masii. Gra dla młodzieżowych drużyn Barcelony. W tym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach Juvenilu B, a także w jednym Juvenilu A. I jak donosi Jaume Marcet z katalońskiego "Sportu", już w najbliższych dniach 16-latek będzie trenował z pierwszą drużyną.

I może to okazać się ważne dla jego kariery. Wtedy to Flick wraz ze sztabem mają "ocenić jego piłkarski rozwój". Przetestują więc zawodnika pod kątem przyszłości. "Szkoleniowiec pracuje na rzecz teraźniejszości drużyny. Nie zapomina jednak o przyszłości. I to właśnie Rodriguez może być jej ważnym elementem" - czytamy.

To już kolejna nagroda dla Rodrigueza

I jak informuje dziennikarz, będzie to kolejny raz, kiedy Niemiec będzie przyglądał się temu bramkarzowi z bliska. Podobnie było we wrześniu poprzedniego roku. Czy to on w przyszłości zajmie miejsce między słupkami Barcelony? Na odpowiedź z pewnością jeszcze musimy poczekać.

W kolejnym meczu Katalończycy zmierzą się z Deportivo Alaves. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 2 lutego na godzinę 14:00. Jak dotąd w La Liga bronił Pena, choć w ostatnim starciu z Valencią (7:1) między słupkami stanął Szczęsny. I spisał się całkiem nieźle. Czy i tym razem Flick na niego postawi?