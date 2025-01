Kiedy Świątek wraca do gry po Australian Open?

Iga Świątek (2. WTA) okazała się gorsza od Madison Keys (14. WTA) w półfinale Australian Open i po trzygodzinnym boju musiała pożegnać się z turniejem. Polka wyrównała najlepszy wynik w karierze w Australii, ale straciła szansę na przejęcie pierwszego miejsca w światowym rankingu. Na to będzie musiała poczekać do kolejnych turniejów.

