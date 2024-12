Świątek wyjawiła całą prawdę. Oto szczegóły. "Wcześniej nikt nie wiedział"

Iga Świątek (2. WTA) w ostatnim sezonie miała wiele dobrych momentów (zdobyła aż pięć tytułów, najwięcej w tourze, i brązowy medal olimpijski), ale także kilka trudniejszych (np. szybkie porażki w Australian Open czy Wimbledonie). Mało który kibic przejdzie koło jej losów obojętnie.

Iga Świątek znów będzie gwiazdą ekranu. Premiera nowego serialu już niebawem

Historia Polki już wcześniej była ekranizowana, choćby w serialach "Break Point" (Netflix) i "Cztery Pory Igi" (Canal+). A to nie koniec, ponieważ niebawem premierę będzie miał nowy sezon drugiej z wymienionych produkcji.

Seria, której emisja rozpocznie się w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, będzie składała się z czterech odcinków, a każdy z nich będzie podsumowywał inny okres rozgrywek. Będą to kolejno: "Zima" (premiera 25 grudnia), "Wiosna" (1 stycznia), "Lato" (8 stycznia) i "Jesień" (15 stycznia), możliwe do oglądania wyłącznie w serwisie streamingowym Canal+Online.

Oto co będzie można zobaczyć w nowym serialu o Idze Świątek. "Emocje i historie, o których nikt wcześniej nie wiedział"

A czego można się w nich spodziewać? - Opowiadają o najważniejszych momentach sezonu, wspominają chwile piękne i wzruszające, ale także te trudne i wymagające. Ten czteroodcinkowy serial to nie tylko opowieść o tym, co działo się na korcie, gdy Iga wygrywała wielkie turnieje i prowadziła w światowym rankingu, ale także podzielenie się z widzami wszystkim tym, co działo się poza wielkimi tenisowymi stadionami - swoimi emocjami i historiami, o których wcześniej nikt nie wiedział. Dzięki opowieściom Igi Świątek oraz członków jej sztabu o tym, co działo się poza kortem w roku 2024, dużo łatwiej będzie kibicom zrozumieć to, co działo się na światowych arenach - przekazał Żelisław Żyżyński, dziennikarz Canal+Sport oraz jeden z autorów serialu, cytowany przez portal Wirtualne Media. Znajdą się tam również wywiady z legendami tenisa, rywalkami Polki czy ekspertami. Wśród poruszonych tematów mają być też zmiany w sztabie trenerskim oraz sprawa dopingowa.

A jeszcze przed premierą serialu kibice znów będą mogli zobaczyć Igę Świątek na korcie. Wystąpi ona bowiem w pokazowym turnieju World Tennis League w Abu Zabi, zaplanowanym na 19-22 grudnia (zagra w drużynie Orłów z Paulą Badosą, Stefanosem Tsitsipasem i Aleksandrem Szewczenką).