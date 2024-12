Emocje wzięły górę. Osaka szczerze wyznała. "Tak naprawdę siebie nie lubiłam"

Z początkiem 2024 roku Naomi Osaka (60. WTA) wróciła do tenisowego touru po ponad rocznej przerwie. Japońska tenisistka już na kilka miesięcy przed zrobieniem sobie przerwy zmagała się z problemami psychicznymi. Jednak to zajście w ciąże sprawiło, że tenisistka we wrześniu 2022 roku zawiesiła na kilkanaście miesięcy tenisową aktywność.

Naomi Osaka pisze książkę. Oto jest fragment o życiu

Z początkiem bieżącego roku premierę miała książką dziennikarza Bena Rothenberga "Naomi Osaka: Her Journey to Finding Her Power and Her Voice", która opowiada o karierze czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Okazuje się jednak, że sama tenisistka pisze książkę, która będzie prawdopodobnie autobiografią. Jej fragmentem podzieliła się na Instagramie.

"Dorastając, nigdy tak naprawdę siebie nie lubiłam. Chociaż to stwierdzenie jest śmiałe, to nie powiedziałabym też, że siebie nie lubiłam. To była dziwna sprzeczność. Istniałem, ale nie miałam silnych emocji ani opinii związanych z moim istnieniem - czy to pozytywnych, czy negatywnych. To powiedziawszy, z jakiegoś powodu, gdy byłem młodsza, wiedziałam, że potencjalnie wolałabym być kimś innym. Może gwiazdą popu lub kimś naprawdę sławnym i bogatym w tamtym czasie" - napisała Osaka.

Zaznaczyła, że miała wtedy 11 lat i teraz się śmieje z tego, jak bardzo dramatyzowała w tamtym czasie. "Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają" - dodała. Napisała również, że nie miała wtedy świadomości, że każdy zmaga się z różnymi problemami. "Po tym jak dojrzałam i dorosłam, mogę z dumą powiedzieć, że znacznie bardziej wolałabym swoje życie od życia kogokolwiek innego, ponieważ to moje życie i naprawdę doceniłam tę przejażdżkę kolejką górską" - analizowała.

W krótkim fragmencie Osaka opisała, że zaczęła akceptować samą siebie i doceniać, gdy musiała zmagać się z kolejnymi problemami. Każdy dzień był dla niej lekcją, za którą była wdzięczna. Jej zdaniem porównywanie się z innymi jest "złodziejem radości". Wskazywała, że będąc nastolatką, porównywała m.in. atrakcyjność swojego ciała względem innych osób.

"Jedna wielka rzecz, którą sobie uświadomiłam, to to, że każdy po prostu próbuje poradzić sobie z tą rzeczą zwaną życiem. Będą wzloty i upadki, ale tak naprawdę to twoja podróż i musisz sam zdecydować, jak wygląda twoje życie. W końcu to twoje życie. Próbowałam wysilić umysł, aby znaleźć idealne słowa, aby to wszystko miało sens, ale ostatnio zdałam sobie sprawę, że nie musi być idealnie. Życie nie musi być idealne ani mieć sens, gdyż każdy będzie je postrzegał inaczej. Wszyscy jesteśmy różnymi ludźmi i to, co działa dla ciebie, nie zadziała dla każdego, więc powinieneś po prostu bez skrupułów być sobą" - napisała Osaka. W ostatnim przedstawionym fragmencie stwierdziła, że każdy człowiek jest "niepowtarzalny" i jest to coś, co każdy powinien w sobie cenić i pielęgnować.

"To niesamowite, jak wiele osób jest na tym ogromnym świecie, a mimo to wszyscy jesteśmy idealnie samymi sobą, z własnymi myślami i dziwactwami. Jakie to ekscytujące" - podsumowała.

Z powodu problemów z plecami Naomi Osaka z początkiem października zakończyła grę w 2024 roku. Wydaje się jednak, że te już jednak są za nią, gdyż w mediach społecznościowych poinformowała o rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu.