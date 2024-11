To, co działo się na korcie, zapamiętają na długo! "Płakałam jak dziecko"

Po 22 latach słowacka reprezentacja ponownie powalczy o triumf w Billie Jean King Cup - wcześniej nazywanym Pucharem Federacji. Zespół, którego liderką jest Rebecca Sramkova to największa sensacja tegorocznej edycji. W drodze do finału, w którym zmierzą się z Włoszkami, pokonały faworyzowane USA, Australię, a we wtorek Wielką Brytanię. - Płakałam jak małe dziecko - mówi po awansie Tereza Mihalikova.

