Magda Linette gra dalej na Wimbledonie! Wiadomo, z kim zagra

Nie tak swoją przygodę z Wimbledonem wyobrażała sobie Magda Linette (44. WTA). 32-latka zdołała rozegrać tylko jedno spotkanie w rywalizacji singlistek na Wimbledonie. W pierwszej rundzie przegrała z przegrała z wyżej notowaną Ukrainą Eliną Switoliną (21. WTA) 5:7, 7:6(11:9), 3:6.

- Gra Magdy Linette w starciu z Eliną Switoliną na inaugurację Wimbledonu długo napawała optymizmem, ale sukcesywny spadek trafionego pierwszego serwisu i błędy w kluczowych momentach spowodowały, że to Ukrainka wyszła na setowe prowadzenie oraz przełamanie w drugiej partii. Polka jednak walczyła do końca. Po emocjonującym tiebreaku i obronie piłki meczowej doprowadziła do finałowego seta. W nim jednak ponownie lepsza była ubiegłoroczna półfinalistka - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Magda Linette awansowała do drugiej rundy deblowych rozgrywek Wimbledonu

Pomimo rozczarowującego wyniku w grze pojedynczej, 32-latka zaskoczyła w deblu. Linette rozpoczęła rywalizację na kortach trawiastych Wimbledonu w czwartek, w parze z Peyton Stearns (52. WTA). Ich rywalkami była para Jaqueline Cristian / Ana Bogdan. Cały pierwszy set był bardzo wyrównany. To była wymiana ciosów. Kluczowy dla losów tego seta był dziesiąty gem. Wtedy rywalki Linette i Stearns przegrały swoje podanie i w konsekwencji pierwszą odsłonę 4:6.

Drugi set rozpoczął się koszmarnie dla Linette i Stearns, które zostały przełamane już w pierwszym gemie. Tej straty nie odrobiły w drugim gemie i przegrywały 0:2. W kolejnym gemie odrobiły straty na 2:1, ale później duet Jaqueline Cristian i Ana Bogdan odskoczył na 3:1. To jednak nie zniechęciło polsko-amerykańskiego duetu do walki, który był w stanie doprowadzić do wyrównania 6:6 i tie-breaku. Tam obie pary myliły się przy własnym podaniu i było widać nerwy po ich stronie. Ostatecznie Linette i Stearns zwyciężyły w tie-breaku 8:6 i triumfowały 6:4, 7:6(8:6).

Polsko-amerykański duet zmierzy się w drugiej rundzie z Terezą Mihalikovą (1104. WTA) / Olivią Nicholls. To spotkanie zaplanowano na piątek 5 lipca o 12:00.