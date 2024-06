Paryż - to bezwzględnie ulubione miejsce Igi Świątek. Kiedy tylko rozpoczynają się zawody Roland Garros, wiadomo, że nasza zawodniczka będzie walczyła o najlepszy wynik. Udowadnia to właśnie teraz, gdyż spisuje się dosłownie - wybitnie. Jak dotąd rozegrała sześć spotkań, a straciła w nich tylko seta. Ostatnie potyczki ze Anastasiją Potapową oraz Marketą Vondrousovą - to była miazga naszej zawodniczki, a obie trwały niespełna godzinę.

REKLAMA

Zobacz wideo Zabawa na treningu kadry! Tak Probierz buduje atmosferę

Kiedy finał Roland Garros? O której mecz Świątek - Paolini?

Polka zmierzyła się w czwartkowym półfinale z Coco Gauff i również nie miała zbyt dużych problemów, by pokazać rywalce miejsce w szeregu. "To było już jej 11 zwycięstwo nad Amerykanką w ich 12. pojedynku" - przekazał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Dodał też, że podczas meczu nasza zawodniczka ustanowiła nowy rekord życiowy w prędkości serwisu. Ostatecznie wygrała 6:2, 6:4 i awansowała do wielkiego finału.

Będzie miała szansę, aby po raz czwarty sięgnąć po to prestiżowe trofeum. Aby tego dokonać, musi jednak pokonać mającą polskie korzenie Jasmine Paolini. Nie ma wątpliwości, że to jednak liderka rankingu WTA jest faworytką tego starcia. - Mam do niej ogromny szacunek. Chciałabym jednak wyjść na kort w sobotę i cieszyć się tym meczem, tym momentem - mówiła Włoszka o Świątek po wygranym półfinale z Mirrą Andriejewą.

Dla obu zawodniczek będzie to trzecie bezpośrednie spotkanie w karierze. Świątek dwukrotnie w przeszłości potwierdzała już wyższość nad rywalką. Pierwszy raz w 2018 roku jeszcze w zawodach ITF w Pradze, natomiast drugi w 2022 roku w I rundzie US Open. Wygrała wówczas 6:3, 6:0, a potem triumfowała w całym turnieju.

Gdzie obejrzeć finał Roland Garros? Kiedy Iga Świątek gra finał? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Finał Roland Garros Świątek - Paolini odbędzie się w sobotę 8 czerwca na korcie centralnym. Początek zaplanowano na godz. 15:00. Transmisję z tego starcia będzie można obejrzeć na antenach Eurosportu oraz TVN-u, a ponadto w internecie w płatnym serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.