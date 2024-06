Sabalenka przemówiła po odpadnięciu z Rolanda Garrosa. Już się nie kryje

Aryna Sabalenka pierwszy raz nie znalazła się w półfinale wielkoszlemowego turnieju od Rolanda Garrosa 2022. Odpadnięcie w ćwierćfinale skutkuje też tym, że straci pozycję wiceliderki światowego rankingu na rzecz Coco Gauff. Amerykanka dotarła do półfinału, w którym przegrała z Igą Świątek.

Sabalenka zabrała głos po odpadnięciu z Rolanda Garrosa

Mirra Andriejewa wykorzystała słabszą dyspozycję Aryny Sabalenki i wygrała z nią w ćwierćfinale w trzech setach 6:7 (5), 6:4, 6:4. W trakcie meczu Białorusinka potrzebowała pomocy medycznej, zażywała środki przeciwbólowe. Od kilku dni miała problemy zdrowotne.

- Pod względem fizycznym przeżywałam dzisiaj trudne chwile na korcie. To było dla mnie wyzwanie, gdyż od kilku dni byłam chora na grypę żołądkową. Tak, trwało to kilka dni. Zrobiłam, co mogłam, żeby sobie z tym poradzić - mówiła Sabalenka po meczu dla mediów Rolanda Garrosa. Była to jej jedyna rozmowa pomeczowa, bowiem nie pojawiła się na konferencji prasowej.

Sabalenka zabrała w końcu głos w mediach społecznościowych. W treści posta skupiła się na dniu spotkania z Andriejewą, który nazwała trudnym, ale ostatecznie szuka pozytywów i jest zadowolona ze swojej gry. Mimo problemów zdrowotnych w każdym secie była w bliskim kontakcie z Rosjanką.

"To był trudny dzień na korcie, ale opuszczam Paryż z podniesioną głową i zmotywowana, by wrócić silniejsza. Dziękuję Roland Garros za całą miłość i wsparcie, za rok znowu zatańczymy! Au revoir!" - napisała tenisistka.

Jej post spotkał się z szybką odpowiedzią prowadzących konta społecznościowe RG. "Nie możemy się doczekać!" - skomentowano.

W poniedziałek Aryna Sabalenka będzie na trzecim miejscu rankingu WTA z dorobkiem 7788 punktów. Do drugiej Coco Gauff będzie tracić 200 punktów. Białorusinka zapowiedziała start w turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w Berlinie, który odbędzie się w dniach 17-24 czerwca, dwa tygodnie przed Wimbledonem.