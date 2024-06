Wyjątkowy gość na zgrupowaniu kadry Polski! Probierz od razu zareagował

Już za dziesięć dni reprezentacja Polski rozpocznie udział na mistrzostwach Europy w Niemczech. Przed drużyną Michała Probierza jeszcze dwa mecze towarzyskie, w których na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie zmierzy się ona najpierw z Ukrainą (piątek 7 czerwca), a następnie z Turcją (poniedziałek 10 czerwca).

Szymon Marciniak spotkał się z reprezentacją. Michał Probierz wrzucił zdjęcie na media społecznościowe

Elementem przygotowań do Euro 2024 są jednak nie tylko treningi i sparingi, ale też szkolenie związane z najnowszymi przepisami oraz interpretacjami, które będą obowiązywać na niemieckich stadionach. W czwartek takie szkolenie odbyli reprezentanci Polski. Biało-Czerwonym wszystko to, co arbitrzy będą brali pod uwagę na Euro, przedstawił Szymon Marciniak.

Selekcjoner Michał Probierz wrzucił na media społecznościowe zdjęcie z Marciniakiem, dziękując mu za szkolenie oraz życząc powodzenia wszystkim polskim arbitrom, którzy będą sędziować na mistrzostwach Europy.

- Miło, że przygotowanie teoretyczne do Euro prowadził nam najlepszy sędzia i cenne uwagi nam pomogą w boiskowych wydarzeniach. Powodzenia również naszym wszystkim sędziom na Euro - napisał Probierz na portalu X.

Reprezentacja Polski w fazie grupowej Euro 2024 zmierzy się z Holandią w Hamburgu (16 lipca), z Austrią w Berlinie (20 lipca) oraz z Francją w Dortmundzie (25 lipca).

Na mistrzostwach Europy będzie pracowało także pięciu polskich sędziów z głównym Szymonem Marciniakiem na czele. Jego asystentami będą Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Ten ostatni w ekipie Marciniaka zastąpił Pawła Sokolnickiego. W dodatku asystentami VAR w Niemczech będą Tomasz Kwiatkowski oraz Bartosz Frankowski. Na razie nie wiadomo jednak, w jakich meczach będą oni pracować, gdyż o tym UEFA będzie decydować na kilka dni przed kolejnymi spotkaniami.