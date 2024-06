Szok na Roland Garros. To koniec. Djoković się wycofuje!

Novak Djoković stoczył kilka bardzo zaciętych pojedynków podczas Roland Garros. Kosztowało go to wiele zdrowia, w trakcie spotkania z Francisco Cerundolo musiał wziąć przerwę medyczną i miał opatrywane kolano. I choć nie zszedł z kortu, a nawet wygrał mecz, to jego dalszy udział w turnieju stanął pod znakiem zapytania. W tej sprawie wszystko już jest jasne, organizatorzy potwierdzili to w komunikacie.

