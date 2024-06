Iga Świątek przemówiła po meczu. Nagle takie słowa po polsku

Iga Świątek (1. WTA) jest już w półfinale wielkoszlemowego Roland Garros. Polka potrzebowała niewiele ponad godziny, by wyeliminować Czeszkę Marketę Vondrousovą (6. WTA), wygrywając 6:0, 6:2. "Gdy Iga od początku grała swoje i szybko odjeżdżała Vondrousovej, można było mieć wrażenie, że to jest sparing, a nie mecz o wielką stawkę. Ubiegłoroczna mistrzyni Wimbledonu i finalistka Roland Garros 2019 nie była w stanie postawić się rozpędzonej Polce" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Na trybunach kortu centralnego Philippe-Chatrier było około trzech tysięcy ludzi. Bilety na mecz Igi były sprzedane w pakiecie z męskim ćwierćfinałem Sinner - Dimitrow, a większość polskich kibiców narzekała, że nie mogła kupić biletu na mecz Świątek - Vondrousova.

"Wszystko dzisiaj grało. Byłam w swojej strefie". Świątek przemówiła po awansie

Świątek w pomeczowym wywiadzie nie ukrywała, że jest bardzo zadowolona ze swojej dyspozycji w meczu ćwierćfinałowym. - Wszystko dzisiaj grało. Serwowałam lepiej niż w poprzednich rundach, co dało mi dodatkowej pewności siebie. Mogłam trzymać się taktyki i swojej gry i nie zwracałam pod uwagę, co działo się po drugiej stronie siatki. Grałam swój mecz. W pewnym sensie było to łatwe spotkanie. Intensywność spadała, ale utrzymywałam koncentrację. Byłam w swojej "strefie" - powiedziała.

W półfinale rywalką Igi będzie Amerykanka Coco Gauff (3. WTA), która pokonała 4:6, 6:2, 6:3 Tunezyjkę Ons Jabeur (9. WTA). Jak Polka będzie się przygotowywać do tego spotkania? - Tak samo jak do każdego. Nie zmieniam rutyny. Robię swoje, myślę o tym meczu, jak o każdym innym, by nie czuć presji i nie zrzucać zbyt wielkiego ciężaru na swoje barki. Przeciwko Coco nigdy nie jest łatwo. Dobrze gra na mączce. Skupiam się na sobie, przygotuje odpowiednią taktykę - dodała.

Na koniec Świątek postanowiła się zwrócić z krótkim komunikatem do polskich kibiców, którzy byli obecni na trybunach. - Bardzo dziękuję wszystkim kibicom z Polski za przyjazd i wsparcie - przekazała Świątek po polsku.

Mecz Świątek - Gauff o finał Roland Garros odbędzie się w czwartek, natomiast organizatorzy nie podali jeszcze planu gier na ten dzień. Relacja tekstowa na żywo z tego spotkania w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.