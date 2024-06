Będzie wielki hit w półfinale Roland Garros!

Carlos Alcaraz (3. ATP) ze Stefanosem Tsitsipasem (9. ATP) spotkał się w ćwierćfinale Rolanda Garrosa już w poprzedniej edycji. Wygrał wówczas w trzech setach. Teraz historia się powtórzyła. Wtorkowy mecz był dla Hiszpana i Greka szóstym bezpośrednim starciem w karierze i po raz szósty lepszy okazał się młodszy z tenisistów.

Alcaraz nie dał szans Tsitsipasowi. Pełna kontrola

Pierwszego seta lepiej rozpoczął Alcaraz. Już w pierwszym gemie przełamał rywala, a potem kontrolował wynik. Tsitsipas nie był w stanie wywalczyć sobie choćby breakpointa. W dodatku w dziewiątym gemie znów przegrał przy własnym serwisie, co kosztowało go przegraną w całej partii 3:6. Najbardziej wyrównana okazała się druga odsłona. Co prawda Alcaraz rozpoczął ją od prowadzenia 3:0, ale Grek nie dał za wygraną. Przełamał przy stanie 2:4 i po chwili doprowadził do remisu 4:4. Panowie grali potem punkt za punkt i o rozstrzygnięciu zdecydował tie-break. W nim wyraźnie lepszy był Hiszpan. Szybko wypracował sobie przewagę 5:1, by w końcu zwyciężyć 7:3.

O losach trzeciego seta zadecydowało zaś zaledwie jedno przełamanie. Padło ono łupem Alcaraza w szóstym gemie. Tsitsipas ponownie nie miał nawet breakpointa i zasłużenie przegrał cały mecz 3:6, 6:7 (3), 4:6. W półfinale zgodnie z oczekiwaniami zameldował się trzeci zawodnik światowego rankingu, a tam czeka go niezwykle trudna przeprawa.

Przedwczesny finał? Szykuje się wielkie starcie w Rolandzie Garrosie. "Gra teraz najlepszy tenis"

Alcaraz trafił na Jannika Sinnera (2. ATP), który we wtorek pokonał pogromcę Huberta Hurkacza (8. ATP) -Grigora Dimitrowa (10. ATP). Po wycofaniu się z turnieju z powodu kontuzji kolana Novaka Djokovicia (1. ATP) jasne stało się, że w kolejnym notowaniu to 22-letni Włoch zostanie nowym liderem rankingu. - To naprawdę trudne wyzwanie. W tej chwili jest najlepszym graczem na świecie. Gra teraz najlepszy tenis. Co mogę o nim powiedzieć? Graliśmy ze sobą świetne mecze... na wysokim poziomie i cieszę się, że mam go w swojej drabince na tym poziomie - powiedział Alcaraz zaraz po meczu.

Hiszpańsko-włoski półfinał zostanie rozegrany w piątek. W czwartek z kolei poznamy komplet półfinalistów. O wejście do najlepszej czwórki i grę z Casperem Ruudem (7. ATP) powalczą Alexander Zverev (4. ATP) i Alex De Minaur (11. ATP).