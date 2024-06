35 lat. Niebywałe, czego dokonuje Iga Świątek

19. wygraną z rzędu na kortach Rolanda Garrosa odniosła Iga Świątek. Po wygranych turniejach w 2022 i 2023 Polka jest już w półfinale obecnych rozgrywek w Paryżu. Jak to często bywa przy okazji meczów Polki, to znowu nawiązała do wyczynów tenisowych legend z Chris Evert i Margaret Court na czele. Przy okazji też wyrównała osiągnięcie z 1989 roku!

