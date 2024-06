Świątek jest niewiarygodna! Kolejna deklasacja w Roland Garros!

Marketa Vondrousova zapowiadała, że podejmie maksymalne ryzyko na korcie, bo nie będzie miała nic do stracenia. Ale nawet takie nastawienie to było za mało na Igę Świątek, która znów otarła się o perfekcyjny mecz. Polka grała jak w transie, nie można było jej zaskoczyć.

Iga Świątek nie do zatrzymania

W mgnieniu oka Iga Świątek wyszła na prowadzenie 3:0. Dopiero w czwartym gemie Marketa Vondrousova zaczęła się stawiać. To była gra forhend za forhend, bekhend za bekhend, winner za winnera. Aż sześć razy mieliśmy równowagę. Świątek przełamała Czeszkę po piątym break poincie.

Polska tenisistka grała precyzyjnie, dokładnie i dynamicznie. Jej forhend był nie do zatrzymania, bekhendem sprawiała problemy. Nie musiała podchodzić do siatki, by poradzić sobie z Czeszką. Vondrousova nie mogła nawet spróbować złapać odpowiedni rytm.

Świątek w pełni zasłużenie wygrała seta 6:0, trwał on zaledwie 28 minut. Miała aż 15 zagrań kończących, trzy razy więcej od Czeszki.

W drugim secie liderka światowego rankingu nie chciała zwalniać tempa, choć miała trudniejszy moment w drugim i trzecim gemie partii. Wtedy miała rozregulowane celowniki, co wykorzystała Vondrousova, która zaczęła grać bardziej brawurowo i agresywnie. Zdołała ugrać gema, remisowała, była bliska przełamania, ale Świątek się obroniła.

Po chwilowym dołku Polka wróciła do tego, co prezentowała w pierwszym secie, czyli zabójczej skuteczności. Vondrousova skracała momentami pole gry, to pozwoliło jej wygrać drugiego i ostatniego gema w meczu. Trudno było zmusić Świątek do defensywy na dłuższą metę. Polka grała swoje, wygrała seta 6:2 i cały mecz 2:0. Bardzo pewnym krokiem weszła do półfinału.

Roland Garros, ćwierćfinał turnieju kobiet:

Iga Świątek (WTA 1.) - Marketa Vondrousova (Czechy, WTA 6.) 6:0, 6:2