Jest godzina meczu Igi Świątek z Angelique Kerber! [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Sezon tenisowy na mączce w pełni, a Iga Świątek jak co roku na tej nawierzchni zachwyca. Po wielkim zwycięstwie w Madrycie, idzie jak burza również przez turniejową drabinkę w Rzymie. Nawet jeżeli napotka nieco kłopotów po drodze. Tak było w jej ostatnim meczu z Kazaszką Julią Putincewą.

REKLAMA

Zobacz wideo MKS Będzin zwycięzcą TAURON 1. Ligi. Grzegorz Pająk: Wracamy w wielkim stylu

Mimo, iż nasza reprezentantka zwyciężyła w dwóch setach 6:3, 6:4, był to o wiele trudniejszy mecz, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Polka już w pierwszym secie musiała się sporo napracować, by choć raz przełamać swoją rywalkę. Natomiast w drugiej partii przegrywała już 1:4, ale "nie pękła" w trudnej sytuacji i odwróciła losy seta, wygrywając dzięki temu całe spotkanie.

WTA Rzym 2024. O której gra Iga Świątek?

W walce o ćwierćfinał Świątek zmierzy się z Angelique Kerber, doskonale znaną w naszym kraju. Niemka polskiego pochodzenia to trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa (każdy po razie oprócz Roland Garros) oraz była liderka rankingu WTA. Dziś dość daleko od swoich dni chwały, bo to obecnie 331. rakieta świata. Aczkolwiek tak niski ranking to głównie zasługa przerwy macierzyńskiej, jaką Kerber miała przez 1,5 roku. Powróciła na początku 2024 roku i udało jej się już zanotować kilka mocnych zwycięstw, jak choćby nad Jeleną Ostapenko w Indian Wells czy dwa razy z Weroniką Kudiermietową.

Póki co Niemka idzie przez Rzym jak burza. Nie straciła jeszcze seta, a wspomnianej Kudiermietowej pozwoliła wygrać ledwie trzy gemy. Świątek musi się zatem mieć na baczności, bo 36-latka absolutnie nie powiedziała jeszcze w tenisie ostatniego słowa. Póki co Polka ma same dobre wspomnienia z rywalizacji z Kerber. Panie mierzyły się dwa razy i w obu przypadkach nasza reprezentantka wygrywała. Było tak zarówno podczas Indian Wells 2022 (4:6, 6:2, 6:3), jak i w tym roku w United Cup (6:3, 6:0).

Tenis 13.05. O której mecz Igi Świątek dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Angelique Kerber? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Mecz Iga Świątek - Angelique Kerber odbędzie się w poniedziałek 13 maja. Jest zaplanowany jako trzeci na korcie centralnym od godziny 11:00, czyli nasza zawodniczka nie rozpocznie swego meczu prędzej, niż o 15:00. Transmisję z tego pojedynku przeprowadzi Canal+Sport 2. Będzie dostępny także stream na Canal+Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.