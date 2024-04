Rafael Nadal powraca! Zagra w prestiżowym turnieju

3,5 miesiąca - tyle trwała przerwa Rafaela Nadala od gry. W styczniu Hiszpan zagrał w turnieju w Brisbane, a potem przez urazy opuścił wielkoszlemowy Australian Open, turnieje na Bliskim Wschodzie, Sunshine Double (Indian Wells, Miami) oraz Mastersa w Monte Carlo. Niedawno wrócił do gry na turniej ATP 500 w Barcelonie, gdzie najpierw wygrał 6:2, 6:3 z Włochem Flavio Cobollim (64. ATP), a potem przegrał 5:7, 1:6 z Australijczykiem Alexem De Minaurem (11. ATP).

- Prawie na pewno nie będę w stanie rywalizować tutaj ponownie. Będę musiał jeszcze dobrze potrenować przez tydzień, potem zobaczymy, jak się będę czuł w Madrycie. Spróbuję postawić kolejny krok właśnie w Madrycie, potem w Rzymie. Jeśli jest turniej, w którym warto dać z siebie wszystko i za to umrzeć, to jest to Paryż - przekazał Nadal na jednej z konferencji prasowych w Barcelonie, mówiąc o dalszych planach startowych. Okazuje się, że jesienią Hiszpan pojawi się na ciekawym turnieju.

Nadal wystąpi w turnieju pokazowym. "Naprawdę wyjątkowe wspomnienia"

Mowa o Laver Cup, który został zapoczątkowany w 2016 r. przez Rogera Federera na cześć Roda Lavera, dwukrotnego zdobywcy klasycznego Wielkiego Szlema. To turniej pokazowy, w którym rywalizują Europa oraz Reszta Świata. W zeszłym roku w zespole Europy znalazł się Hubert Hurkacz (9. ATP), a eksperci podkreślali, że udział w Laver Cup jest dla Polaka "dużą wartością marketingową". Teraz wiemy, że w tegorocznej edycji Laver Cup w Berlinie wystąpi Nadal.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zagram w tym roku w turnieju Laver Cup w barwach Europy. Mam stamtąd naprawdę wyjątkowe wspomnienia, zwłaszcza z Londynu sprzed dwóch lat, kiedy grałem po raz ostatni u boku Rogera Federera - przekazał Nadal, cytowany przez oficjalną stronę internetową turnieju. - Rafa to absolutna legenda tego sportu, prawdziwy mistrz w każdym znaczeniu tego słowa. Cieszę się, że przyjął nasze zaproszenie. To jeden z najlepszych zawodników, jakich ten sport kiedykolwiek widział - dodał Bjoern Borg, kapitan zespołu Europy.

Nadal wystąpi w Laver Cup po raz czwarty - po 2017 r. w Pradze, 2019 r. w Genewie i 2022 r. w Londynie, gdzie zagrał w deblu z Federerem. Teraz wystąpi w zespole Europy u boku Carlosa Alcaraza (3. ATP), Daniiła Miedwiediewa (4. ATP) i Alexandra Zvereva (5. ATP).

W zespole Reszty Świata ogłoszono już obecność Alexa De Minaura, Tommy'ego Paula (16. ATP) oraz Taylora Fritza (13. ATP). Turniej Laver Cup odbędzie się w dniach 20-22 września.