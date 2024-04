Losowanie marzeń Igi Świątek w Madrycie! Szykuje się wielki hit z udziałem Linette

Iga Świątek po przegranej w półfinale w Stuttgarcie z Jeleną Rybakiną (4. WTA) przeniesie się do Madrytu. Tam od 23 kwietnia do 5 maja rozgrywać się będzie rywalizacja na kortach ziemnych w turnieju WTA 1000. Rok temu Polka awansowała w nim do finału, ale przegrała w nim z Aryną Sabalenką (2. WTA). Teraz zrealizować się może podobny scenariusz. Świątek nie ma większych powodów do narzekania.

Iga Świątek poznała drabinkę. Oto potencjalne rywalki w Madrycie. Spokój do IV rundy

W pierwszej rundzie 22-latka będzie miała wolny los. W pierwszym meczu zmierzy się natomiast z Chinką Xiyu Wang (54. WTA) lub Rumunką Aną Bogdan (64. WTA). Z potencjalnych przeciwniczek w III rundzie najbardziej wymagającą wydaje się Sorana Cirstea (29. WTA), z którą Świątek nigdy nie przegrała. Schody zaczną się dopiero w IV rundzie, gdzie na Polkę może czekać jej pogromczyni z zeszłorocznego Wimbledonu Elina Switolina (18. WTA) lub doświadczona Wiktoria Azarenka (25. WTA).

Świątek uniknie najbardziej niewygodnych dla siebie przeciwniczek. Na Jelenę Ostapenko (10. WTA) może trafić dopiero w półfinale, a na Jelenę Rybakinę (4. WTA) - w finale. Pogromczyni naszej zawodniczki ze Stuttgartu rywalizację rozpocznie od meczu z Lucią Bronzetti (46. WTA) lub kwalifikantką.

W finale podobnie jak przed rokiem Świątek może się także zmierzyć z Aryną Sabalenką. Obrończynię tytułu będzie jednak próbowała zatrzymać Magda Linette (60. WTA). Polka w pierwszej rundzie zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto (52. WTA) i jeśli wygra, w kolejnym meczu zagra właśnie z Białorusinką. Z kolei Magdalena Fręch (52. WTA) na początek zmagań podejmie kwalifikantkę, a jeśli wygra, w kolejnej rundzie będzie musiała stawić czoła Barborze Krejcikovej (24. WTA).

Potencjalne rywalki Igi Świątek w turnieju WTA 1000 w Madrycie: