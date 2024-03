Serena Williams ujawniła, czym zajmuje się po karierze. Tak obraca milionami dolarów

Serena Williams w ciągu 27 lat zawodowej gry w tenisa (1995-2022) wygrała wszystkie najważniejsze turnieje. Z samych nagród zarobiła 94 816 730 dolarów, a gigantyczne pieniądze otrzymywała również od sponsorów. W dodatku wie, jak zarządzać taką fortuną.

Serena Williams pochwaliła się inwestycjami. "Sprawia mi to wiele frajdy"

O tym, co robi ze swoimi pieniędzmi, Williams opowiedziała w nagraniu w mediach społecznościowych. - Pomyślałam, że warto byłoby porozmawiać o tym, czym zajmuję się teraz, gdy już nie gram zawodowo w tenisa. Rzeczą, którą robię od lat, są inwestycje. Inwestuję w wiele firm, w tym tych rozwijających się, które dopiero zaczęły. Robię to od ponad 14 lat - powiedziała.

Z tego wynika, że 42-latka zajęła się tym jeszcze w trakcie kariery. - Bardzo ważne było dla mnie przygotowanie planu B podczas realizowania planu A. Ale to sprawia mi wiele frajdy i było dla mnie naprawdę ważne - dodała. Następnie zdradziła, że zainwestowała w około 85 firm. 14 z nich to "jednorożce" (po angielsku "unicorn" - red.), czyli takie o wartości miliarda dolarów, a kilka to "decacorny", czyli takie wyceniane na co najmniej 10 mld dol.

Serena Williams inwestuje również w ludzi. "Lubię wspierać tych, którzy nigdy nie mieli szansy"

Williams nie pochwaliła się, jaką stopę zwrotu przynoszą jej inwestycje. Wiadomo natomiast, że w swojej działalności stara się promować otwartość i różnorodność. "Po zakończeniu gry w tenisa dużo inwestuję. Głównie w "nas", kobiety i osoby o innym kolorze skóry. (...) Lubię wspierać ludzi, którzy nigdy nie mieli szansy na zainwestowanie w swoje pomysły" - napisała na Instagramie.

Widać zatem, że na sportowej emeryturze 42-latka nie narzeka na nudę. Poza inwestycjami ma też więcej czasu dla rodziny, wraz ze swoim mężem Alexisem Ohanianem wspólnie wychowują dwie córki, sześcioletnią Olympię oraz kilkumiesięczną Adirę.

Serena Williams to 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w grze pojedynczej oraz 14-krotna w grze podwójnej. W dorobku ma także cztery złote medale olimpijskie (jeden z singlu oraz trzy w deblu).