Iga Świątek od prawie dwóch lat jest prawdziwą dominatorką na światowych kortach. Już prawie sto tygodni spędziła na fotelu liderki rankingu WTA, a ponadto dokłada kolejne turniejowe wygrane. Latem czeka ją także ważny występ na igrzyskach w Paryżu.

Tomasz Świątek o presji i igrzyskach. "Nie może tak być"

W sobotę w TVP Sport opublikowany został wywiad z ojcem polskiej tenisistki. Tomasz Świątek został zapytany m.in. o igrzyska. - Namawiałbym do tego, żeby nie budować tej presji. Już zaczynają się jakieś tam podpowiedzi, co to Iga na tych igrzyskach nie osiągnie. Absolutnie bym odradzał, żeby to podkręcać. To jest najgorsze, co może być. Tam gdzie nie mówi się za dużo, tam są wyniki. Jak ja słyszę dziś o tym, jaki to będzie medal, a jak nie będzie medalu to co? To guzik. Nie może być tak, że rozdajemy medale przed imprezą - powiedział.

- Ona powinna tam pojechać, zagrać każdy swój mecz najlepiej jak potrafi. Nie jest to jednak gwarancją, że zrobi dobry turniej. A co zrobi, jak wyjdzie z bólem brzucha czy bólem głowy i nie będzie mogła sobie poradzić? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Wielu sportowców przygotowuje się na igrzyska i je zawala. Iga nie może jechać z obciążeniem, musi jechać i zrobić swoje - dodał.

Czy zdaniem ojca najlepszej tenisistki świata jest ona dziś faworytką numer jeden do złota? - Będą mówić, że ona jest faworytką. Ale jakbyśmy popatrzeli na turnieje Wielkiego Szlema - każdy niósł za sobą inny bagaż. To będzie bardzo trudna impreza. To będzie też piekielnie trudna robota dla Darii Abramowicz - ocenił.

Pod koniec olimpijskiego wątku nawiązał też do wydarzeń sprzed trzech lat Tokio, gdzie Świątek pożegnała się z rywalizacją już w drugiej rundzie. - Dziś Iga jest mądrzejsza o tamte doświadczenia. Wie, że impreza rządzi się swoimi prawami.

- Nie wiem, jak do będzie wyglądało technicznie. Nie wiem, czy będzie mieszkała w wiosce, czy poza. Ja bym doradzał jej, aby zamieszkała poza. Tam jest więcej spokoju - zakończył Tomasz Świątek.