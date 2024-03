Ta scena po meczu Sabalenki poruszyła fanów tenisa. "To od nas wszystkich, Aryna" [WIDEO]

Aryna Sabalenka (2. WTA) ma za sobą bardzo ciężkie dni w Miami. W wieku 42 lat zmarł jej partner, a więc Konstantin Kołcow. Wciąż nie jest jednak znana oficjalna przyczyna śmierci mężczyzny, ponieważ do tej pory media wymieniały wypadek samochodowy czy zakrzep krwi. Mimo tej tragedii Sabalenka postanowiła rywalizować w turnieju WTA 1000 w Miami, gdzie zaczęła rywalizację od drugiej rundy. W związku z tą sytuacją tenisistka też nie rozmawiała z mediami.

Rywalką Sabalenki w drugiej rundzie turnieju w Miami była jej przyjaciółka, a więc Hiszpanka Paula Badosa (80. WTA). - Nie chcę o tym mówić, bo obiecałam, że nie będę o tym mówić głośno. Jest moją najlepszą przyjaciółką i obiecałam to. Przepraszam - mówiła Badosa na przedmeczowej konferencji prasowej, gdy jeden z dziennikarzy zdecydował się zadać jej pytanie o zmarłego partnera Białorusinki. To nie spodobało się kibicom i internautom. "Zostawcie Arynę i jej bliskich w spokoju, przestańcie o to pytać" - czytamy na portalu X.

Rozczulający moment dla kibiców tenisa. "Ten uścisk jest od wszystkich"

Ostatecznie do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Miami awansowała Sabalenka, która pokonała 6:4, 6:3 Badosę. To było piąte starcie w historii między tymi tenisistkami. Lepszym bilansem może się pochwalić wiceliderka światowego rankingu (3-2). Tuż po zakończeniu spotkania doszło do bardzo wzruszającego momentu, gdy obie tenisistki przytuliły się do siebie. Ta chwila rozczuliła internautów. "Ich przyjaźń jest taka słodka", "ten uścisk jest od nas wszystkich Aryna", "to bardzo rzadkie widzieć takie przyjaźnie na korcie" - to część ze wszystkich wpisów pod nagraniem opublikowanym przez WTA.

Badosa nie ukrywała po zakończeniu tego spotkania w rozmowach z dziennikarzami, że był on dla niej niekomfortowy, bo musiała utrzymać emocje na wodzy. - Obie jesteśmy dość silne psychiczne. Jesteśmy silnymi kobietami, co i ja, i Aryna, udowodniłyśmy. Sabalenka to dziewczyna o silnej osobowości, co widać na korcie. W ogóle mnie nie zaskoczyło, że była opanowana na korcie podczas meczu. Zobaczymy, czy teraz dojdzie daleko w turnieju - przekazała hiszpańska tenisistka.

Sabalenka zagra w trzeciej rundzie w turnieju w Miami z Ukrainką Anheliną Kalininą (36. WTA). Do tej pory najlepszym wynikiem Sabalenki w Miami był ćwierćfinał, do którego dochodziła w 2021 i 2023 r. Najpierw przegrywała 4:6, 7:6, 3:6 z Ashleigh Barty, a potem lepsza od niej okazała się Rumunka Sorana Cirstea (24. WTA; 4:6, 4:6).

W przypadku awansu do czwartej rundy Sabalenka zagra z lepszą tenisistką z pary Julija Putincewa (Kazachstan, 68. WTA) - Greet Minnen (Belgia, 64. WTA)