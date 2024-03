Co za mecz w Indian Wells! Linette przegrywała 1:5. No i się zaczęło

Magda Linette (34. WTA) przeżywa ostatnio fatalny okres w karierze. Kiedy na początku ubiegłego roku doszła do półfinału AO, wydawało się, że wielkie sukcesy dopiero przed nią. Ale stało się inaczej. Przez ostatnie miesiące awansowała jedynie do finału zawodów w Guangzhou, gdzie poległa finalnie z Xiyu Wanga (52. WTA). I to na tyle, ponieważ w pozostałych turniejach odpadała wręcz błyskawicznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa wywiózł z Suwałk komplet punktów. Artur Szalpuk: Najlepiej dobić rywala

Co za rollercoaster w meczu Linette. Przegrywały już 1:5, a wygrały 7:5

Tak samo było podczas prestiżowego Indian Wells. Linette przegrała w czwartek z Taylor Townsend (77. WTA) 3:6, 7:6 (3), 6:1 i odpadła z rywalizacji już w pierwszej rundzie. Nie wyleciała jednak z USA, ponieważ pozostają jej jeszcze zmagania w deblu, w którym w ostatnim czasie radziła sobie zdecydowanie lepiej.

Nasza zawodniczka, grając w parze z Bernardą Perą (78. WTA), rozpoczęła je znakomicie, ponieważ w I rundzie pokonała duet Oksana Kałasznikowa - Alycia Parks. Pierwszy set to był jeden wielki rollercoaster. Polsko-amerykańska para, choć obroniła pierwszy serwis, to potem straciła dwa podania i przegrywała już 1:5. Heroiczna postawa, a ponadto dwie obronione piłki setowe pozwoliły jej jednak wrócić do gry. Najpierw doprowadziła do remisu, a idąc za ciosem, przełamała rywalki i wygrała 7:5

Druga odsłona zaczęła się kapitalnie dla Linette i Pery, które dwukrotnie uzyskały przełamanie i wyszły na prowadzenie 4:1. Od tamtej pory żaden z debli nie utrzymał serwisu, ale przewaga osiągnięta na początku seta opłaciła się i tym samym pozwoliła zakończyć to spotkanie wynikiem 7:5, 6:3. Łącznie trwało ono aż godzinę i 23 minuty.

Linette i Pera awansowały zatem do kolejnego etapu, w którym zmierzą się z rozstawionym z "czwórką" australijsko-amerykańskim duetem Nicole Melichar-Martinez - Ellen Perez, który w tym roku sięgał już po tytuł w San Diego, a ponadto osiągał finały w Dubaju oraz Linzu. Rywalki są dużymi faworytkami tego starcia, które ma być rozegrane w nocy z niedzieli na poniedziałek.