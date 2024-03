18 minut i koniec. Koszmar półfinalistki Australian Open. "Najgorsza rzecz"

To był jeden z najciekawszych pojedynków drugiej rundy. Dajana Jastremska (31.) to bowiem rewelacja tegorocznego Australian Open, w którym awansowała aż do półfinału, w którym przegrała z Chinką Qinwen Zheng (8. WTA) 4:6, 4:6).

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Dajana Jastremska musiała skreczować. "To jest całkowicie do bani"

Z kolei Emma Raducanu wciąż szuka formy z 2021 roku. Właśnie wtedy wygrała wielkoszlemowy US Open. Dwa ostatnie sezony, z powodu licznych kontuzji, miała fatalne. 2022 rok zakończyła z bilansem: 17 zwycięstw i 19 porażek, a ubiegły rok wygrała tylko pięć z dziesięciu spotkań. W efekcie Brytyjka spadła w rankingu WTA, obecnie jest dopiero na 250 miejscu! W Indian Wells w pierwszej rundzie pokonała Hiszpankę Rebekę Masarovą (96. WTA) 6:2, 6:3.

Teraz jej rywalizacja z Jastremską zapowiadała się pasjonująco. Tymczasem mecz trwał zaledwie osiemnaście minut. Raducanu prowadziła 4:0, 15:0 i w tym momencie rywalka poprosiła o pomoc medyczną. Po kilku minutach zdecydowała się skreczować, bo narzekała na kontuzję brzucha.

Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia w trakcie gry o kontuzji rywalki. Zaskoczyło mnie to, po prostu starałam się jak najbardziej skupić na swojej stronie kortu i od początku szło mi dobrze. Szkoda mi Dajany, ponieważ wiele przeszła i nienawidzę widoku ludzi kontuzjowanych. Naprawdę jej współczuję. Przeszłam zarówno przez kontuzję, jak i chorobę i to jest całkowicie do bani. To jest najgorsza rzecz, jaka może ci się przytrafić jako sportowcowi

- powiedziała Brytyjka po meczu.

Raducanu w trzeciej rundzie zmierzy się w hitowym starciu z tegoroczną triumfatorką Australian Open - Białorusinką Aryną Sabalenką (2. WTA).

Iga Świątek swój mecz III rundy rozegra w niedzielę. O godz. 19 zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą (29. WTA). Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. Transmisja w Canal+Sport.