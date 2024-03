Ukraińcy chcą pozwać polski klub. "Nasi prawnicy czuwają"

Od początku 2024 roku Lechia Gdańsk jeszcze nie przegrała w I lidze. Drużyna z Trójmiasta pokonywała kolejno Wisłę Płock 3:1, Znicza Pruszków 2:0 oraz Resovię Rzeszów, zwyciężając aż 4:0. Ekipa Szymona Grabowskiego pnie się w górę i na ten moment wszystko wskazuje na to, że szybko powróci do ekstraklasy.

Szachtar Donieck jest oburzony. Ukraińcy szykują pozew przeciwko Lechii

W środę 6 marca Lechia Gdańsk sfinalizowała transfer Bohdana Wiunnyka - 21-letniego napastnika z Ukrainy, który trafił do drużyny z Szachtara Donieck na zasadzie wolnego transferu. Transakcja została już zamknięta, jednak nie według ukraińskiego klubu. Szachatar poinformował, że w najbliższym czasie zamierza złożyć pozew przeciwko Lechii za bezprawne podpisanie umowy z piłkarzem, który według nich posiadał jeszcze ważny kontrakt z donieckim zespołem.

"Szachtar nie zgadza się z rozwiązaniem umowy i złoży pozew do odpowiednich właściwych organów przeciwko piłkarzowi i klubowi Lechia Gdańsk" - napisał klub w oświadczeniu. Portal Interia Sport skontaktował się z prezesem Paolo Urferem, który zabrał głos ws. oskarżeń, jakie w stronę polskiego klubu rzuca Szachtar Donieck. Z jego słów wynika, że Lechia jest spokojna o przyszłość Wiunnyka.

- Jesteśmy bardzo spokojni, pracujemy wspólnie z zawodnikiem, aby był jak najszybciej gotowy do gry. Nasi prawnicy czuwają nad sytuacją. Stoimy na stanowisku, że Lechia nie ma nic wspólnego z rozwiązanym kontraktem Wiunnyka z jego byłym klubem - przyznał jasno Urfer. Teraz głównym zadaniem sztabu jest przygotowanie 21-latka do gry. Bohdan Wiunnyk w ostatnim czasie nie trenował regularnie, przez co trener jeszcze nie może z niego korzystać.

Interia Sport dodaje, że Lechia chce ponownie zatrudnić Kevina Paxtona - specjalistę od przygotowania fizycznego, który pracował m.in. w angielskim Leicester City. W niedzielę 10 marca zespół Grabowskiego zagra na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała w 23. kolejce I ligi. Jeśli ekipa z Gdańska wygra, wskoczy na fotel lidera, spychając z niego Arkę Gdynia.