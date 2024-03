Gol w Serie A niczym z gry komputerowej! Jak on to zrobił?! [WIDEO]

Spotkania dwóch drużyn ze środka tabeli rzadko przyciągają uwagę kibiców, a do tego - z całym szacunkiem - Genoa i AC Monza nie należą do największych marek we włoskim futbolu. Obie ekipy mają bezpieczną sytuacją w tabeli Serie A i tylko kataklizm mógłby sprawić, że musiałyby bać się o utrzymanie w rozgrywkach.

Cudowny gol Portugalczyka w meczu Serie A. Komentatorzy zachwyceni

Goście z Monzy błyskawicznie wyszli na prowadzenie, bo już w ósmej minucie bramkę zdobył Matteo Pessina. To pozwoliło drużynie Raffaele Palladino ustawić sobie mecz i kontrolować wydarzenia na boisku.

Jednocześnie AC Monza nie ustępowała w próbach zdobycia drugiej bramki. Dziesięć minut po trafieniu Pessiny rozegrali na krótko rzut rożny, Andrea Colpani dośrodkował na dwunasty metr, a tam fantastycznie do uderzenia złożył się Dany Mota. Portugalczyk trafił "nożycami" i nie dał szans bramkarzowi Genoi!

- Wow! Co za gol! Jak się złożył nożycami Dany Mota! Co to jest za uderzenie! [...] Mota tutaj skradł show! - zachwycali się komentujący to spotkanie Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Był to czwarty gol napastnika w tym sezonie Serie A.

Do przerwy Monza prowadziła 2:0 i wydawało się, że w drugiej połowie będzie mogła kontrolować mecz i dowiezie trzy punkty do końca. Nic jednak bardziej mylnego. Genoa zdobyła bramki w 52. i 68. minucie, doprowadzając tym samym do remisu 2:2. Uskrzydleni tym rezultatem gospodarze rzucili się na rywala. Oddali tylko w drugiej połowie aż 16 strzałów!

Nic to jednak nie dało, gdyż w 80. minucie Genoę skarcił Daniel Maldini, zdobywając gola na 3:2 dla Monzy. Było to ostatnie trafienie w tym szalonym spotkaniu, którego ozdobą był gol Dany'ego Moty.

Dzięki tej wygranej AC Mozna ma 39 punktów i plasuje się na dziesiątym miejscu w tabeli Serie A. Genoa ma 33 "oczka" i jest na 12. miejscu.