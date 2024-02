Świątek włączyła tryb "walec". Azarenka załamana. "Co ja mam jeszcze zrobić?"

Iga Świątek po raz kolejny potwierdza, że w Katarze czuje się doskonale. Polka - mistrzyni tego turnieju w dwóch ostatnich latach - w pierwszych dwóch starciach tegorocznej edycji imprezy WTA 1000 w Doha z Soraną Cirsteą (22. WTA) i Jekateriną Aleksandrową (19. WTA) straciła raptem siedem gemów. W ćwierćfinale czekał ją pojedynek z Wiktorią Azarenką (31. WTA), która w przeszłości również dwukrotnie wygrywała ten turniej. Białorusinka po drodze do 1/4 finału pokonywała Magdalenę Fręch (52. WTA) 6:3, 3:6, 6:3 w pierwszej rundzie. Następnie w dwóch setach uporała się z Xinyu Wang (41. WTA) i Jeleną Ostapenko (11. WTA).

Jakościowe starcie byłej liderki światowego rankingu z aktualną. Świątek bliżej trzeciego tytułu

Już w pierwszym gemie Polka narzuciła swoje warunki gry. Rozrzucała rywalkę po korcie, a każda krótsza piłka ze strony Azarenki kończyła się atakiem Świątek. Dało to błyskawiczne przełamanie. Wszystko wskazywało na to, że spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem, jednakże kilka następnych uderzeń liderki rankingu było nieczystych. Zwłaszcza z forehandu, który był świadomie atakowany przez Białorusinkę, która po stracie podania, wygrała osiem następnych punktów.

Gra Świątek falowała. Wciąż pojawiały się błędy, ale także zachwycające winnery. Azarenka była zawodniczką bardziej stabilną, lecz rywalizacja toczyła się gem za gem. Przy stanie 3:3 22-letnia Raszynianka zdecydowała się na założenie długiego rękawa. W Dosze dochodziła godz. 20:00 i robiło się coraz chłodniej.

Natomiast dyspozycja Białorusinki naprawdę mogła się podobać. Pewnie utrzymywała swój serwis - oprócz pierwszego gema, w którym została przełamana, w trzech następnych straciła raptem dwa punkty. Przy stanie 4:3 dorzuciła także return. Trzy bardzo dobre odpowiedzi na podanie Świątek sprawiły, że Azarenka stanęła przed szansą breakpointową. Liderka rankingu zdołała jednak doprowadzić do wyrównania. Kilka chwil później sytuacja się odwróciła. Najpierw serwis na forehand Polki okazał się skuteczny, albowiem return wylądował w siatce, ale przy drugiej szansie na przełamanie pomocną dłoń wyciągnęła Białorusinka, popełniając podwójny błąd serwisowy. Iga Świątek nie mogła wypuścić takiej okazji i po 43 minutach objęła prowadzenie 6:4.

Z każdą kolejną wymianą jakość i poziom widowiska rósł. To był mecz godny byłej liderki światowego rankingu z aktualną, ale współczesność górowała nad przeszłością. Iga zaciskała pięść po świetnym zagraniu, a rywalka tylko zamknęła oczy. Coraz więcej błędów Białorusinki brało się z braku dobrego ustawienia. Nie nadążała za solidnymi uderzeniami Igi, co doprowadzało ją do frustracji. "To jest taka wymiana, po której rywalka może poczuć się naprawdę załamana i sfrustrowana. 'Co ja mam jeszcze zrobić, by zdobyć punkt?' - taka myśl mogła pojawić się w głowie Azarenki" - stwierdzili komentatorzy Canal+Sport.

Negatywne emocje wiązały się również z wynikiem, gdyż Polka znów błyskawicznie przełamała rywalkę, ale tym razem - w przeciwieństwie do pierwszego seta - udało jej się odskoczyć. Mecz coraz bardziej odjeżdżał 34-letniej Białorusince, zwłaszcza że coraz pewniejsza w swojej grze Świątek nie zamierzała odpuszczać. Wręcz przeciwnie, podkręcała tempo, przez co zrobiło się 3:0. 22-latka ustabilizowała uderzenia forehandem.

"To jest poezja, co teraz gra Iga Świątek!" - kontynuowali zachwyty komentatorzy Canal+Sport. Winner za winnerem, efektowny drop-shot zamknął kolejnego breaka do zera. Białorusinka robiła, co mogła, ale od wyjścia na setowe prowadzenie Iga Świątek wskoczyła na nieosiągalny poziom. Po 75 minutach wygrała 6:4, 6:0 i zameldowała się w półfinale WTA 1000 w Dosze. W nim zmierzy się z lepszą z pary Karolina Pliskova - Naomi Osaka.