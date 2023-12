Rosjanka będzie reprezentować Polskę. Przełom

W zeszłym roku wiele mówiło się o Walerii Olianowskiej. Rosjanka, która od kilku lat mieszka w Polsce, wzięła udział w Memoriale Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w Kozerkach. Wystąpiła pod neutralną flagą tak jak wszyscy inni rosyjscy i białoruscy tenisiści, którzy rywalizują w zawodach WTA i ATP.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Hubert Hurkacz jest tak niedoceniany? "Ma pecha"

Waleria Olianowska otrzymała polskie obywatelstwo. Chce reprezentować nasz kraj

Jej obecność wywołała jednak spore zamieszanie. Interweniować musiał nawet minister sportu Kamil Bortniczuk. "Od pierwszego dnia ataku na Ukrainę krytykuje działania reżimu Putina. Od 4 lat mieszka w Polsce, a na końcowym etapie procedowania jest jej wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa" - napisał na Twitterze.

W miniony weekend Olianowska wzięła udział w Final Four LOTTO SuperLIGI, reprezentując klub KT Kubala Ustroń. W trakcie zawodów tenisistka udzieliła wywiadu Szymonowi Przybyszowi. Poruszyła w nim temat obywatelstwa polskiego. Zdradziła, że niedawno otrzymała polski paszport i ma nadzieję na reprezentowanie naszego kraju. Obecnie załatwia także ostatnie kwestie, aby występować pod biało-czerwoną flagą.

- W Polsce czuję się świetnie, wręcz rewelacyjnie. Szczególnie w sytuacji, w jakiej byłam i jakiej teraz jestem - to jest niebo a ziemia. Bardzo dziękuję Polsce za tę możliwość i wszystkim, którzy mi pomogli po drodze. Jestem naprawdę wdzięczna. Każdego dnia dziękuję za to, że mam takie możliwości, że mogę przyjechać do Kozerek i zagrać - powiedziała, cytowana przez Interię Sport.

Obecnie Olianowska zajmuje 564. miejsce w rankingu WTA. W sezonie 2023 brała udział w kilku turniejach rangi ITF. Dotarła między innymi do finału zawodów w Antalyi, gdzie przegrała z 4:6, 2:6 z Ilincą Amariei. Rywalizowała również w Bydgoszczy. Tam w ćwierćfinale wyeliminowała ją Weronika Falkowska (6:3, 6:7, 2:6).