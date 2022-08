Rosjanka w turnieju im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Jest zgoda. Minister wyjaśnia

- Na tenisowym Memoriale Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w Kozerkach dziką kartę do turnieju głównego dostała Rosjanka Valeriia Olianovskaia - napisał na Twitterze dziennikarz Bartosz Ignacik, który w Canal Plus zajmuje się m.in. tenisem.

Urodzona w Moskwie

Organizatorzy każdego turnieju tenisowego mają prawo przyznawać według uznania tzw. "dzikie karty". To przepustki do imprezy, dzięki którym zawodniczka z niższym rankingiem lub niezgłoszona w odpowiednim terminie może przystąpić do rywalizacji. Zwykle "dzikie karty" przyznawane są tenisistkom z kraju, w którym odbywa się dana impreza.

21-letnia Valeriia Olianovskaia (albo Waleria Olianowska) sklasyfikowana jest obecnie na 872. miejscu w rankingu WTA. Urodziła się w Moskwie, ale obecnie trwa procedura nadania jej polskiego obywatelstwa. Do turnieju ITF w Kozerkach (blisko Grodziska Mazowieckiego) o puli nagród 100 tysięcy dolarów przystępuje jeszcze jako zawodniczka reprezentująca Rosję. Obok jej nazwiska na stronie władz tenisa brakuje flagi, tak jak od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę w przypadku pozostałych tenisistów z Rosji i Białorusi.

Turniej w Kozerkach Screen / ITF

Stara się o polskie obywatelstwo

Jedną z największych gwiazd imprezy w Kozerkach jest Magdalena Fręch, aktualnie 82. na świecie. Trzecia rakieta Polski - po Idze Świątek i Magdzie Linette - trzymała dziką kartę, bo nie zgłosiła się do turnieju w terminie. - Pozostałe dzikie karty przypadły srebrnej medalistce mistrzostw Polski Martynie Kubce (Centralny Klub Tenisowy Grodzisk Mazowiecki), Annie Hertel (AZS Poznań), Czeszka Lucie Havlickova (wymiana z Czeskim Związkiem Tenisowym) oraz Walerii Olianowskiej, która niedawno uzyskała polskie obywatelstwo - czytamy na portalu grodzisknews.pl.

Głos w sprawie Olianowskiej zabrał na Twitterze także minister sportu Kamil Bortniczuk, który doprecyzował: "Zawodniczka złożyła oświadczenie, o treści sugerowanej przez ministerialny zespół. Od pierwszego dnia ataku na Ukrainę krytykuje działania reżimu Putina. Od 4 lat mieszka w Polsce, a na końcowym etapie procedowania jest jej wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa". Od pierwszych dni inwazji Rosjan 21-latka krytykowała w mediach społecznościowych atak na Ukrainę.

We wtorek Waleria Olianowska przegrała w pierwszej rundzie w Kozerkach z Białorusinką Kristiną Dmitruk 2:6, 1:6.

Wielki tenis w Kozerkach

Memoriał Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich to pierwszy w Polsce turniej tenisowy rangi ITF W100 (poziom niżej niż WTA). To jednocześnie największa impreza w ramach czwartej edycji LOTOS PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski. Patronat nad wydarzeniem w Kozerkach objął prezydent Andrzej Duda, a dyrektorką sportową turnieju jest Agnieszka Radwańska.

Impreza rozgrywana jest na kortach twardych Narodowego Centrum Szkoleniowego Polskiego Związku Tenisowego w Kozerkach. To nowy obiekt, który w dużej mierze powinienem wpłynąć na rozwój polskiego tenisa. Kompleks kortów został oficjalnie otwarty w ostatnią sobotę. Kort centralny nosi imię Lecha Kaczyńskiego.

