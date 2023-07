Legenda wybrała triumfatorkę Wimbledonu. To nie Świątek. "Jest o pół kroku do przodu"

We wtorek 11 lipca o godzinie 14:30 jako pierwsze spotkanie na koncie centralnym zaplanowano mecz pomiędzy Igą Świątek a Eliną Switoliną. Dla polskiej zawodniczki będzie to pierwszy ćwierćfinał Wimbledonu w dorosłej karierze. Awans z poprzedniej rundy wywalczyła po bardzo trudnym i wyrównanym meczu z Belindą Bencić (6:7, 7:6, 6:3).

Mats Wilander w 1982 roku po raz pierwszy wygrywał Roland Garros - był wtedy najmłodszym triumfatorem turnieju wielkoszlemowego w historii. Łącznie w karierze trzykrotnie triumfował we French Open oraz Australian Open, raz zwyciężył też w US Open. Nigdy nie udało mu się jednak zdobyć tytułu na Wimbledonie, ale trzy razy dochodził do ćwierćfinału tych rozgrywek. Teraz zdecydował się wskazać główną faworytkę tegorocznego turnieju.

Według Wilandera jest nią Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu broni tytułu. Szwed uważa, że ma ona cechy, które na trawie dają szczególnie wielką przewagę.

- Kiedy zaczyna grać, to w końcu uświadamiasz sobie, że "oho, okej, zaczyna się". Perfekcyjnie się nadaje do gry na trawie ze swoim serwisem oraz pewnością siebie z zeszłego roku. Z ich trzech (Świątek, Rybakina i Sabalenka - red.) uważam, że jest o pół kroku do przodu w wyścigu o tytuł - stwierdził w rozmowie z Eurosportem.

Jednocześnie Szwed docenił też Igę Świątek oraz styl jej zwycięstwa z Belindą Bencić. Przypomnijmy, że Szwajcarka w drugim secie miała aż dwie piłki meczowe. - Zrobiła świetną robotę, wracając do gry. Pokazuje, że przyzwyczaja się do trawy i sama mówi, że coraz bardziej cieszy się grą na tej nawierzchni - podsumował.

Iga Świątek na Jelenę Rybakinę może trafić dopiero w finale Wimbledonu. Reprezentantka Kazachstanu w ćwierćfinale zmierzy się z Ons Jabeur. Ich mecz odbędzie się w środę 12 lipca. Dla Tunezyjki będzie to okazja do rewanżu za zeszłoroczny finał londyńskiego turnieju. Wtedy górą była Rybakina, która wygrała 3:6, 6:2, 6:2.