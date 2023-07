Iga Świątek miała szczęście przed Wimbledonem. Trafiła najlepiej jak mogła

Iga Świątek (1. WTA) już we wtorek zagra pierwszy raz w ćwierćfinale Wimbledonu. Co prawda w juniorskiej karierze udało jej się wygrać zawody na londyńskich kortach w 2018 roku, ale od tamtego czasu w seniorskich dochodziła najdalej do czwartej rundy. W drodze do tegorocznego ćwierćfinału Świątek pokonała kolejno Lin Zhu (34. WTA) 6:3, 6:3; Sarę Sorribes Tormo (84. WTA) 6:2, 6:0; Petrę Martić (29. WTA) 6:2, 7:5 oraz po niesamowitym meczu Belindę Bencić (14. WTA) 6:7(4), 7:6(2), 6:3. W ćwierćfinale czeka ją mecz z Eliną Switoliną (76. WTA), której najlepszy wynik w Wimbledonie to półfinał z 2019 roku.

Iga Świątek uniknęła największych rywalek w górnej części drabinki. Szczęście w losowaniu też jest ważne

Przed startem Wimbledonu Idze Świątek dopisało szczęście przy losowaniu górnej i dolnej części drabinki. Już wtedy było wiadomo, że z tenisistką z czołowej dziesiątki będzie mogła spotkać się najwcześniej w ćwierćfinale. Mogła to być Coco Gauff (7. WTA) lub Daria Kasatkina (10. WTA). Pierwsza z nich odpadła jednak już w pierwszej rundzie, druga w trzeciej. Wtedy też wydawało się, że najtrudniejszą rywalką będzie właśnie Bencić, która potrafiła wyeliminować Polkę z turnieju wielkoszlemowego w US Open w 2021 roku.

Hurkacz coraz bliżej pokonania Djokovicia. "Każdy próbuje uprzykrzyć mu życie"

W drabince Świątek uniknęła Aryny Sabalenki (2. WTA), Jeleny Rybakiny (3. WTA) i Ons Jabeur (6. WTA). Cała ta trójka znalazła się w dolnej połowie, a wszyscy dobrze wiemy, jak wymagające są to rywalki. Sabalenka w tym roku ma za sobą tryumf w Australian Open oraz półfinał Rolanda Garrosa, a teraz zmierzy się z Madison Keys (18. WTA), która drugi raz zagra w ćwierćfinale Wimbledonu.

Z kolei Rybakina broni tytułu sprzed roku i również grała w tegorocznym finale turnieju w Melbourne. Za to Jabeur świetnie prezentuje się na londyńskich kortach i nawiązuje do występu sprzed roku, gdzie w finale przegrała ze wspomnianą wyżej Rybakiną. Teraz obie panie rozegrają mecz w ćwierćfinale. Kazaszkę w drodze do tego etapu turnieju czekał mecz z Beatriz Haddad Maią (13. WTA), która podczas Rolanda Garrosa stoczyła bardzo wyrównany mecz z Igą Świątek w półfinale. Brazylijka jednak doznała kontuzji i musiała poddać mecz. Inaczej wygląda to w przypadku Jabeur. Tunezyjka pokonała w trzeciej rundzie mistrzynię US Open z 2019 roku Biancę Andreescu (50. WTA), a w czwartej nie dała żadnych szans dwukrotnej mistrzyni Wimbledonu - z 2011 i 2014 roku - Petrze Kvitovej (9. WTA), którą ograła 6:0, 6:3.

Sabalenka w drodze do ćwierćfinału stoczyła niespodziewanie trudny mecz w drugiej rundzie turnieju, gdy Warwarę Graczewą (41. WTA) pokonała 2:6, 7:5, 6:2. Najtrudniejszy sprawdzian miał być przed Białorusinką w czwartej rundzie, w której spotkała się z Jekatieriną Aleksandrową (22. WTA). Rosjanka była jednak bez szans i w 73 minuty przegrała 4:6, 0:6. Białorusinkę może czekać trudny pojedynek z Madison Keys. Amerykanka w drodze do najlepszej ósemki turnieju pokazała niesamowity charakter i wolę walki, odwracając wynik meczu przeciwko 16-letniej rewelacji Mirrze Andriejewej (102. WTA). W drugim secie przegrywała już 1:4, ale cały mecz wygrała 3:6, 7:6(4), 6:2.

Tak więc widać, że w teorii Świątek miała nieco łatwiej w drodze do czołowych miejsc, niż jej największe rywalki. Dopiero w ewentualnym półfinale może zagrać z kimś z czołowej dziesiątki WTA - Jessicą Pegulą (4. WTA). Nie jest to oczywiście "winą" Polki. Złożyło się na to szczęśliwe losowanie i zaskakujące porażki wyżej notowanych tenisistek, co nie miało miejsca w drugiej części drabinki. Najpierw jednak Polka musi wygrać mecz ze Switoliną, a Amerykanka z Marketą Vondrousova (42. WTA). Zarówno dla Peguli, jak i jej rywalki awans do ćwierćfinału jest już najlepszym wynikiem w historii startów w Wimbledonie.

Pary ćwierćfinałowe Wimbledonu:

Iga Świątek - Elina Switolina,

Jessica Pegula - Marketa Vondrousova,

Ons Jabeur - Jelena Rybakina,

Aryna Sabalenka - Madison Keys.

Sabalenka zaskoczyła. Poparła Ukrainkę. Natychmiastowa reakcja władz

Kiedy i o której mecz Igi Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Elina Switolina zostanie rozegrany we wtorek 11 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym w Londynie. Będzie to drugie spotkanie obu pań. Pierwsze odbyło się podczas turnieju WTA w Rzymie w 2021 roku. Wtedy Świątek wygrała 6:2, 7:5. Relację z dzisiejszego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.