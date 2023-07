Świątek i Switolina powiedziały całą prawdę, co o sobie myślą. "To nie ma znaczenia"

Nie ma raczej w światowym tenisie zawodniczki spoza Ukrainy, która częściej i mocniej przypominałaby o trwającej tam od prawie półtora roku wojnie niż Iga Świątek. W ubiegłym roku zorganizowała specjalną imprezę w Krakowie, by zebrać pieniądze na pomoc pokrzywdzonym w wyniku tego ataku zbrojnego, a jednym z honorowych gości była Elina Switolina. Zawodniczki znały się i lubiły już wcześniej, ale we wtorek, kiedy będą walczyć o półfinał Wimbledonu, na kilka godzin staną się po prostu rywalkami z kortu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Świątek w świat dorosłego tenisa weszła w 2019 roku. Szybko zaczęła notować dobre wyniki, a już w kolejnym sezonie wywalczyła - niespodziewanie wtedy jeszcze - pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Była jeszcze nastolatką, a jej trenerem był wówczas też zbierający dopiero doświadczenie Piotr Sierzputowski. Dlatego wszystkie cenne rady od starszych i bardziej doświadczonych koleżanek po fachu były dla Polki na wagę złota. Jedną z takich pomocnych osób była wtedy właśnie Switolina.

COVID-19 mocno wpłynął na funkcjonowanie całego świata i profesjonalna rywalizacja tenisowa nie była tu wyjątkiem. W 2020 roku na kilka miesięcy zawieszono rozgrywanie turniejów WTA i ATP, a gdy wróciły do kalendarza, to przez pewien czas - i w zależności od krajowych przepisów - na specjalnych zasadach. W styczniu 2021 roku zawodnicy po przylocie do Australii musieli poddać się kwarantannie, podczas której mogli trenować stale tylko z jednym zawodnikiem. Taką właśnie parę utworzyły wtedy Świątek i Switolina. Polka opowiadała potem, że koleżanka z kortu tłumaczyła jej m.in. skomplikowane zasady podatkowe różnych krajów, które nieraz są utrapieniem profesjonalnych tenisistów.

Ich znajomość zacieśniła się jeszcze bardziej za sprawą tragicznych wydarzeń w ojczyźnie Switoliny. Ta bardzo często podkreślała wkład Polki w przypominanie o bardzo trudnej sytuacji jej rodaków. Zrobiła to także teraz, przed pojedynkiem z 22-latką.

- To wielka mistrzyni, a także wspaniała osoba. Jestem naprawdę wdzięczna za jej wsparcie dla Ukraińców i Ukrainy. Za robienie wszystkiego, co w jej mocy i zabieranie głosu w tej sprawie - zaznaczyła.

Świątek również przyznaje, że ma bardzo dobre relacje z tą zawodniczką, ale od razu dodaje, że we wtorek zejdzie to na dalszy plan.

- Jak wyjdziemy na kort, to będziemy walczyć niezależnie od tego, jakie relacje mamy poza nim. Wtedy będzie skupienie na grze. Nie sądzę, by to miało mieć wpływ na nasz mecz. Oczywiście, szanujemy się i lubimy nawzajem. Dobrze mieć w tourze takie osoby, które są miłe i wyznają dobre wartości - podkreśliła pierwsza rakieta świata.

Zmierzyły się dotychczas raz - w 2021 roku w Rzymie na mączce Polka wygrała w dwóch setach. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło. Przede wszystkim Switolina w kwietniu wróciła do rywalizacji po przerwie macierzyńskiej.

- Cieszę się, że wróciła po urodzeniu dziecka. Nie wiem, jak trudne to jest, ale jestem pewna, że jest to naprawdę ciężkie. Cieszę się, że gra równo. Myślę, że we wtorek będzie interesująco. Uważam, że jest cierpliwą tenisistką. Jest wystarczająco doświadczona, by posiadać wszystkie umiejętności - grać defensywnie i ofensywnie. Wygrała wiele dużych turniejów, np. WTA Finals. To bardzo solidna zawodniczka. Muszę więc być gotowa na wszystko - scharakteryzowała najbliższą przeciwniczkę tenisistka Tomasza Wiktorowskiego.

Switolina z kolei od powrotu do gry imponuje formą i w błyskawicznym tempie odbudowuje pozycję w światowym rankingu. W kwietniu była na 1344. miejscu, a obecnie jest 76. W międzyczasie m.in. wygrała turniej w Strasburgu i dotarła do ćwierćfinału Roland Garros. Teraz bryluje w Londynie, zaledwie dziewięć miesięcy po urodzeniu córeczki Skaï.

- Jak na razie czuję się dobrze. Jak tylko miałam okazję, by trenować - gdy tylko dostałam zielone światło od lekarzy - to na początku powrotu do tenisa pracowałam naprawdę dużo ćwiczyłam. To był mój priorytet. Mam teraz poczucie, że to był dobry ruch. Potem zajęło mi trochę czasu przeniesienie tego na kort. Ale jak na razie jestem bardzo zadowolona ze swojego przygotowania fizycznego. Mam tu ze sobą fizjoterapeutę. Pracujemy razem ciężko, by przygotować mnie na każdy mecz. Jak na razie nie dokuczają mi żadne urazy. To najważniejsze - podsumowała.

Przyznała też, że od powrotu modyfikuje nieco swój styl. Obecnie stawia na bardziej agresywny tenis.

- Zawsze przymierzałam się do tego, próbowałam różnych rzeczy. Teraz mam nowy sztab i staram się wnieść do swojej gry coś nowego. Zmieniłam rakietę i naciąg. Nie wiem, jak długo będę jeszcze w tourze, więc dlaczego by nie spróbować kilku nowych rzeczy. Moje ciało ma się dobrze. Oczywiście, jest wciąż kilka rzeczy, które pod kątem fizycznym chcę poprawić - zaznaczyła.

I dodała, że nie próbuje być taka, jak wcześniej. - Ok, dotarłam na całkiem dobre trzecie miejsce w rankingu WTA, miałam dobre wyniki. Ale teraz to nowy rozdział i chcę wnieść coś nowego. Jak na razie działa to dobrze. Gdyby coś nie grało, to pewnie być coś robiła inaczej. Dotychczas jednak równowaga jest dobra, wyniki to potwierdzają - argumentowała Switolina.