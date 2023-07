Iga Świątek jak walec! Drugi set to była miazga. Polka w III rundzie Wimbledonu!

13-2 - tak wyglądała statystyka winnerów po pierwszym secie meczu II rundy Wimbledonu: Iga Świątek (1. WTA) - Sara Sorribes Tormo (84. WTA). To była przepaść. Tak jednak właśnie wyglądał pierwszy set. To Iga Świątek dominowała w większości akcjach, grała je na własnych warunkach. Polka pokazała cierpliwość, szukała najlepszej okazji do winnera. Polka w tej partii wygrała aż 87 proc. punktów po pierwszym podaniu (rywalka tylko 56 proc.).

Iga Świątek dominowała w winnerach

26-letnia Hiszpanka tak naprawdę nie miała w tej partii wiele do zaoferowania poza solidnym bieganiem. Próbowała iść do siatki i wygrała cztery z siedmiu takich akcji. Robiła to jednak za rzadko, a z końcowej linii nie potrafiła zagrozić najlepszej tenisistce świata. Bo Polka tak naprawdę chwilę słabości miała w tym secie tylko raz - w trzecim gemie, przy własnym podaniu. Wtedy popełniła kilka niewymuszonych błędów, a rywalka skończyła dwie akcje przy siatce i przełamała Świątek. Na więcej nie było jej jednak stać.

- Obserwuje poruszanie Igi Świątek na trawie i wygląda to naprawdę coraz lepiej - mówił komentator Polsatu Sport.

W drugim secie Polka, identycznie jak w pierwszym, już w drugim gemie po raz pierwszy przełamała rywalkę. Zrobiła to m.in. dzięki bardzo efektownemu lobowi, po którym rywalka nie dobiegła do piłki, a publiczność zagranie to nagrodziła wielkimi brawami. Dominacja Świątek w tym secie była zdecydowanie większa. Polka wciąż imponowała cierpliwością, wygrywała większość długich wymian. Po 20 minutach tego seta liderka światowego rankingu miała już podwójne przełamanie. Stało się to tak po jej niezwykle efektownym returnie z forhendu w linię.

Świątek wygrała w tym meczu aż 83 proc. punktów po pierwszym (Hiszpanka 47 proc.) i aż 62 proc. po drugim podaniu (rywalka zaledwie 13 proc.). W winnerach była przepaść - 27-3. Polka przy tak ofensywnej, bardzo dobrej grze, popełniła też zaledwie dwa niewymuszone błędy więcej (13-11).

Iga Świątek w III rundzie Wimbledonu zagra ze zwyciężczynią meczu: Diane Parry (Francja, 96. WTA) - Petra Martić (Chorwacja, 29. WTA).