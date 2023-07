PZPN prowadzi śledztwo ws. Goncalo Feio! Prokuratura również. Żarty się skończyły

Chodzi o wywiad z 22 maja, w którym Martin Bielec - były asystent Goncalo Feio - opowiedział o szokujących kulisach pracy z portugalskim trenerem. - Zdarzały się sytuacje, w których przy całym sztabie [Feio] zarzucał mi brak kompetencji, poniżał mnie, krzyczał, miał ataki agresji - opowiadał Sport.pl Bielec. Sprawa ma ciąg dalszy. Jego pełnomocnik złożył bowiem pełną dokumentację wraz z dowodami do PZPN. A jak udało nam się ustalić, związek uznał, że "zawiadomienie w sposób wystarczający uprawdopodabnia podejrzenie naruszenia norm etyczno-moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera przez Pana Goncalo Feio". Komisja Dyscyplinarna odesłała sprawę do księdza dr hab. Jerzego Kostorza, który jest rzecznikiem etyki w PZPN.

PZPN ma Feio na oku. Niepokojąca postawa Motoru Lublin

- Jeżeli pojawia się w mediach informacja o niewłaściwym zachowaniu - przykładowo trenera Goncalo Feio - wszczynane jest postępowanie wyjaśniające, a w ramach niego zbierane są dowody - mówi nam Adam Gilarski, rzecznik dyscyplinarny PZPN. - Z reguły takim dowodem jest również stanowisko osoby, która została pokrzywdzona. Za każdym razem organy jurysdykcyjne PZPN obserwują też zachowanie pracodawcy trenera, czyli klubu. W przypadku trenera Motoru Lublin polityka klubu względem niego jako pracownika jest niepokojąca. Klub nie jest w stanie zdyscyplinować swojego pracownika i sprawy nieustannie trafiają do Komisji Dyscyplinarnej PZPN - tłumaczy.

- Trener odwołał się od decyzji dotyczącej jego zachowania wobec prezesa Pawła Tomczyka i rzecznik prasowej klubu pani Pauliny Maciążek. To postępowanie w drugiej instancji trwa, a wciąż pojawiają się informacje o kolejnych niepokojących zachowaniach dotyczących tego trenera. Powiem więc nieco kolokwialnie, że mamy do czynienia z sytuacją nieustannego obserwowania zachowania Goncalo Feio. Co za tym idzie, interesuje się tym kilka osób w PZPN: rzecznik dyscyplinarny, rzecznik etyki, do tego komisja dyscyplinarna. Wydaje mi się, że kara, która została wymierzona trenerowi w marcu, była swego rodzaju daniem mu szansy na poprawę zachowania. Wydawało się, że zachowanie trenera ulegnie zmianie, tymczasem mamy kolejne informacje o słownej agresji, które docierają do opinii publicznej. Wymagają one działań dyscyplinarnych - wyjaśnia Gilarski.

12 lipca odbędzie się posiedzenie najwyższej komisji odwoławczej, która będzie zajmowała się zachowaniem trenera Feio. Rozpatrzy wtedy odwołania zarówno prezesa Tomczyka, jak i trenera Feio. - Ten organ również może całościowo oceniać zachowania trenera - zaznacza jednak rzecznik dyscyplinarny PZPN.

O możliwych konsekwencjach wyciągniętych wobec Feio nie chce jednak mówić. - Nie chcę ferować wyroków, gdy trwa postępowanie. To będzie suwerenna decyzja komisji. Katalog kar jest w artykule 110. Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej - odsyła Gilarski.

Tam czytamy:

"Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej, a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej, w przypadku m.in. trenerów wymierza się kary":

a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,

b) dyskwalifikacji,

c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) wykluczenie z PZPN.

Atakiem Goncalo Feio na Pawła Tomczyka zajmie się prokuratura

Z kolei portal Wyborcza.pl poinformował, że atakiem Goncalo Feio na Pawła Tomczyka zajmie się Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe. "Śledczy przez ponad miesiąc analizowali akta, aby ostatecznie podjąć decyzję o wszczęciu śledztwa" - czytamy w Wyborczej.

- Postępowanie dotyczy kierowania gróźb w stosunku do prezesa klubu i narażenie go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez rzucenie w jego kierunku plastikową kuwetą na dokumenty, co skutkowało rozcięciem skóry ponad łukiem brwiowym i hospitalizacją poniżej dni siedmiu – informuje portal Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.