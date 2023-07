Iga Świątek zaciera ręce. Kapitalne wieści przed Wimbledonem. Chodzi o ranking WTA

Tegoroczny Wimbledon będzie niezwykle interesujący dla polskich kibiców. Wszystko za sprawą występu Igi Świątek (1. WTA), która w trakcie turnieju w Bad Homburg pokazała, że bardzo dobrze czuje się na nawierzchni trawiastej. Polka powalczy o poprawę ubiegłorocznego wyniku, jakim była trzecia runda. Jest to więc wskazane, jeżeli chce być pewna utrzymania prowadzenia w rankingu WTA.

Świątek, po wywalczeniu awansu do półfinału turnieju w Bad Homburg, ma na koncie 9050 punktów. Niespełna tysiąc punktów mniej (8066 pkt) ma druga Aryna Sabalenka (2. WTA). Białorusinka otwarcie mówi o tym, że chce zdetronizować Polkę i zostać nową liderką światowego rankingu. Pierwszą szansę miała podczas Rolanda Garrosa, jednak porażka w półfinale i kolejny triumf Świątek nie pozwoliły jej na realizację tego planu. Kolejna okazja nadarzy się podczas Wimbledonu.

Sabalenka, aby myśleć o zostaniu nową liderką rankingu po turnieju w Londynie, musi awansować przynajmniej do finału. W tym wypadku jej dorobek wzrósłby o 1200 punktów i po Wimbledonie miałaby ona na koncie 9266 punktów. Taka wizja powiodłaby się jedynie przy porażce Polki maksymalnie w czwartej rundzie. Za wygranie trzech spotkań Świątek otrzymałaby 180 punktów, co po turnieju dawałoby jej łącznie 9230 punktów. Awans do ćwierćfinału oznaczałby już dopisanie do jej dorobku 360 punktów (9410 pkt).

Gdyby Białorusince udało się z kolei wygrać Wimbledon i sięgnąć po drugie wielkoszlemowe trofeum, jej dorobek po turnieju wynosiłby 10066 punktów (+2000 pkt). W tej sytuacji musiałaby ona liczyć na to, że 22-latka z Polski zakończy zmagania maksymalnie w półfinale. Awans do najlepszej "czwórki" oznaczałby wzbogacenie o 720 punktów (9770 pkt). Porażka Świątek w finałowym starciu z Sabalenką pozwoliłaby jej z kolei utrzymać prowadzenie (10250 pkt, +1200 pkt).

Świątek faworytką do zwycięstwa i utrzymania prowadzenia w rankingu WTA

Polscy kibice zakładają jednak tylko jeden scenariusz i jest nim utrzymanie prowadzenia przez Świątek. Podobnego zdania są eksperci, którzy uznają Polkę za największą faworytkę Wimbledonu. Zwycięstwo na londyńskich kortach oznaczałoby, że po turnieju dorobek naszej zawodniczki wynosiłby 11050 punktów. To z kolei, bez względu na wynik Sabalenki, pozwoliłoby 22-latce odbudować pewną przewagę w klasyfikacji. Nawet gdyby jej finałową rywalką była Białorusinka, wiceliderka rankingu miałaby wtedy na koncie 9266 punktów, czyli niespełna 1800 mniej od Świątek.

Na korzyść Polki przemawiają również wyniki w turniejach na kortach trawiastych. Świątek awansowała bowiem do półfinału turnieju w Bad Homburg, a gdyby nie problemy zdrowotne mogłaby nawet sięgnąć po końcowy triumf. Sabalenka z kolei wzięła udział w turnieju w Berlinie, gdzie zdołała wygrać tylko jedno spotkanie.