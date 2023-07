Jedyny taki Wimbledon w historii. Na trybunach "futbolowo". Triumf zesłany od Boga

Różne są drogi do mistrzostwa. Zwłaszcza w tenisie, w którym – w przypadku turnieju wielkoszlemowego – wystarczy przez dwa tygodnie rywalizować na najwyższym poziomie. Są jednak zawodnicy, którzy przez wiele lat należeli do ścisłej czołówki, ale nigdy nie udało im się sięgnąć po największy laur. Ale nieczęsto zdarza się, że sportowiec, który został całkowicie spisany na straty, dostaje jeszcze jedną szansę i ją wykorzystuje.

Do 2001 roku Goran Ivanisevic grał w trzech wielkoszlemowych finałach – wszystkie na Wimbledonie. Jednak bez względu na to, jak dobrze grał przez cały turniej, leworęczny Chorwat zawsze pękał w decydujących momentach. W 1992 roku uległ Andre Agassiemu w pięciu setach. Podobnie sześć lat później z Petem Samprasem. Z tym samym Amerykaninem przegrał w 1994 roku, lecz gładko w trzech partiach.

Wtedy wydawało się, że zabrakło mu szczęścia. Dodając do tego ognisty temperament, który sprawiał mu wiele kłopotów na korcie tenisowym – rozbijał rakiety czy przeklinał w ojczystym języku. - Problem ze mną polega na tym, że w każdym meczu gram z pięcioma przeciwnikami: sędzią, kibicami, chłopcami do podawania piłek, kortem i mną – przyznał swego czasu.

Spadek do drugiej setki, problemy z ramieniem. Ukłon ze strony organizatorów Wimbledonu

Od finału w 1998 roku Ivanisević grał coraz gorzej i widmo sięgnięcia po londyńską koronę się oddalało. W dodatku pojawiały się coraz większe problemy ze zdrowiem i w następnym sezonie spadł na 125. miejsce w rankingu. Był już gotowy poddać się ponownej operacji ramienia, które było kluczowe w jego grze. Wówczas 29 lat bazował głównie na potężnym leworęcznym serwisie. W całej swojej karierze posłał 10237 asy, co daje mu piąte miejsce w historii. Kilka dni temu wyprzedził go w tej klasyfikacji Feliciano Lopez.

Rok dwutysięczny był dla niego koszmarny. W czterech turniejach wielkoszlemowych wygrał tylko jeden mecz. Jeszcze gorzej było z upływem kolejnych miesięcy, na początku następnego sezonu. Duży spadek w rankingu spowodował, że Ivanisević musiał przebijać się przez kwalifikacje. W Australii poległ już w pierwszej rundzie, a przez cały sezon wygrał raptem dziewięć meczów. Mimo to organizatorzy Wimbledonu zdecydowali się przyznać mu dziką kartę do drabinki głównej z uwagi na zasługi oraz z sentymentu do tego, czego dokonał w przeszłości.

Ivanisević chciał w końcu wygrać Wimbledon i na stałe zapisać się w historii tenisa, lecz nikt nie brał na poważnie tych zapowiedzi. Dzikie karty do turniejów wielkoszlemowych przyznawane są od 1977 roku i do dzisiaj historia pamięta tylko jeden przypadek, aby w jednej z czterech najważniejszych imprez sezonu triumfował zawodnik ze specjalną przepustką.

W pierwszej rundzie Goran Ivanisević miał szczęście – mierzył się z kwalifikantem Frederikiem Jonssonem ze Szwecji, którego łatwo ograł. W drugiej czekał już na niego Carlos Moya, była światowa jedynka, obecnie trener Rafy Nadala. Hiszpan jednak najlepiej radził sobie na kortach ziemnych, a trawa była jego słabością. Chorwat to wykorzystał. Mimo przegrania pierwszego seta, trzy następne zapisał na swoją korzyść.

Drabinki korzystnie otwierała się dla byłego wicelidera rankingu, który następnie ograł 18-letniego Andy’ego Roddicka, który dopiero wkraczał na światowe korty, a następnie Grega Rusedskiego. Brytyjczyk swego czasu był czwarty na świecie, ale Ivanisević wygrał gładko w trzech setach.

Chorwat był jedynym nierozstawionym zawodnikiem, który dotarł do czołowej ósemki. Ba, w dodatku grał z dziką kartą, a przed nim był pojedynek z turniejową "czwórką" – Maratem Safinem, który był zdecydowanym faworytem tego meczu. Kilka miesięcy wcześniej wygrał US Open. Obaj byli znani ze swoich gorących charakterów, ale to Ivanisević w Londynie świetnie panował nad swoimi emocjami. Wygrał dwa ciasne sety – 7:6, 7:5. Udało mu się zamknąć mecz w czwartej partii, ponownie po tiebreaku.

Deszcz uratował Ivanisevicia. Półfinał trwający trzy dni

Publiczność nieprawdopodobnie wspierała doświadczonego Chorwata, który z uwagi na swoją historię szybko stał się jej ulubieńcem, lecz w półfinale naprzeciwko stanął Tim Henman, reprezentant gospodarzy, więc to on mógł liczyć na większy doping. W dodatku wcześniej wyeliminował Rogera Federera. Pierwsze dwa sety były bardzo wyrównane i padły łupem obu graczy. W trzecim na korcie dominował tylko Henman, który wygrał go do zera. W czwartym secie Brytyjczyk prowadził 2:1, a sytuacja Ivanisevicia wyglądała bardzo słabo.

Wydawało się, że jego piękny marsz dobiegnie końca, ale wtedy dostał pomoc z niebios. Nad kortem centralnym w Londynie spadł deszcz. Wówczas o zadaszeniu obiektu nawet nie myślano, więc zawodnicy musieli udać się do szatni, a szansa Henmana na zostanie pierwszym Brytyjczykiem, który dotarł do finału Wimbledonu od 63 lat, została wstrzymana. Deszcz nie ustępował, więc organizatorzy musieli przełożyć wznowienie gry na następny dzień.

- Kiedy wróciliśmy do szatni, byłem bardzo rozczarowany tym, jak gram. Przez pół godziny byłem zdenerwowany, ale potem zacząłem się śmiać – wspominał po latach zawodnik. Kiedy ogłoszono, że mecz zostanie przełożony, wiedział, że dalsza część będzie należała do niego.

Następnego dnia Ivanisević zdołał doprowadzić do tiebreaka czwartej partii, którego wygrał i zaczął nabierać rozpędu. Jednak w piątym secie przy stanie 3:2 znów zaczęło padać. Gdy po raz kolejny wznowiono grę, Chorwat potrzebował tylko 14 minut, aby wygrać 6:3 i awansować do wielkiego finału Wimbledonu – swojego czwartego w karierze. - To przeznaczenie. Bóg chciał, żebym wygrał ten mecz i zesłał deszcz – mówił wówczas Ivanisević.

"Poniedziałek ludu". Na trybunach atmosfera rodem z futbolu

Przedłużający się mecz półfinałowy spowodował, że finał został przesunięty na poniedziałek, 9 lipca 2001 roku. Z tego powodu 10 tysięcy biletów na korcie centralnym było sprzedawanych na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy", co umożliwiło wejście mniej zamożnym osobom. Na trybunach pojawiło się sporo kibiców z Chorwacji oraz Australii, który wprowadzili atmosferę iście futbolową. Wówczas było to coś całkowicie nowego na tenisowych arenach. Mówiło się nawet o pogwałceniu tradycji Wimbledonu. Wydarzenie zostało nazwane "Poniedziałkiem ludu".

Przeciwnikiem Ivanisevicia był Pat Rafter, rozstawiony z "trójką", który był finalistą Wimbledonu sprzed roku. Wówczas przegrał z Petem Samprasem, ale teraz to on był faworytem. W półfinale 8:6 w piątym secie ograł Andre Agassiego. W dodatku miał za sobą bardzo dobrą pierwszą połowę sezonu.

Na początku meczu Ivanisević dobrze serwował, ale Rafter miał przewagę w wymianach. Górę jednak wzięło podanie Chorwata, który szybko przełamał rywala i utrzymał prowadzenie do końca. Drugi set miał odwrotny przebieg. To Australijczyk szybko zyskał przewagę przełamania, doprowadzając do remisu. Publiczność, świadoma wagi trzeciej partii przy remisie, coraz bardziej dopingowała swojego ulubieńca. Przed kluczowym fragmentem meczu Ivanisević poprosił o przerwę medyczną z uwagi na swój bark. Pewien dyskomfort nie przeszkodził mu jednak w dalszym świetnym serwowaniu. Rafter nie był w stanie nawet zbliżyć się do szans na przełamanie. Co innego Chorwat, który przy stanie 3:2 popisał się kilkoma znakomitymi returnami, które dały mu breaka. Nie wypuścił tego i był już tylko seta od pierwszego wielkoszlemowego triumfu.

W czwartym secie po raz pierwszy objawił się Goran Ivanisević znany z przeszłości. W wcześniejszych meczach trzymał nerwy na wodzy, ale wówczas eksplodował. Impulsem do tego była sytuacja przy stanie 2:3, 30:30 i serwisie Chorwata. Posłał drugie podanie, które zdaniem sędziego było autowe, więc wywołał podwójny błąd serwisowy. Z jego decyzją nie zgadzał się zawodnik – wrzeszczał, rzucił rakietą czy z rozpędu kopnął siatkę, a trybuny nieprawdopodobnie buczały. To całkowicie zdestabilizowało Ivanisevicia, na czym skorzystał Rafter, doprowadzając do piątego seta. To on miał zadecydować, który z zawodników po raz pierwszy sięgnie po najważniejszy laur.

Dramatyczna końcówka. Zwycięstwo dopiero po czwartej piłce mistrzowskiej

Finałowa partia to już gra nerwów przy szalejącej publiczności. Mimo kilku szans returnującym nie udało się wygrać gema. Obaj wiedzieli, że jedno przełamanie zadecyduje o wszystkim. Wówczas na Wimbledonie grano do dwóch gemów przewagi, więc i tak ktoś musiał tego dokonać.

Walkę z nerwami pierwszy zaczął przegrywać Rafter przy stanie 7:7. Jego wolej wylądował w siatce, co dało wynik 15:30. Ivanisević wyczuł swoją szansę, więc posłał winnera z forehandu, a następnie skutecznie zaatakował returnem. Uzyskał wymarzoną przewagę przełamania, tłum wiwatował, a Chorwat, który zaraz będzie serwował na mecz, usiadł na ławkę i na głowę zarzucił ręcznik.

Nerwy widoczne były również w trakcie gema. Pierwszy punkt – dla Raftera. Potem podwójny błąd na 15:30. Ivanisević mógł jednak liczyć na swój serwis i posłał dwa asy, które dały mu piłkę mistrzowską. Gracz, grający z dziką kartką, stanął przed wymarzoną szansą i nie potrafił opanować emocji. W jego oczach zaczęły pojawiać się łzy. Chciał mieć to jak najszybciej za sobą. Efekt – podwójny błąd. Dobry serwis dał mu kolejną szansę. Ponownie podwójny błąd ze strony Chorwata. Trzecia piłka meczowa przypadła po pomyłce rywala. Piłką po jego bekhendzie wylądowała tuż obok linii. Ivanisević uklęknął przy niej i się przeżegnał. Cały czas targały nim wielkie emocje.

- W każdej grze, w którą gram, jest we mnie trzech graczy, którzy mogą ujawnić się w każdej chwili: Dobry Goran, Zły Goran i Szalony Goran! Wszyscy mogą serwować asy – mówił kiedyś tenisista ze Splitu. To się potwierdziło w kluczowym momencie. Trzecią piłkę meczową Rafter obronił genialnym, miękkim lobem.

Domknąć mecz udało się dopiero za czwartym razem. Australijczyk nie był wstanie odebrać jego potężnego serwisu. Return wpadł w siatkę, a Ivanisević padł na kolana, płacząc. Następnie ze łzami w oczach ruszył do loży, gdzie siedzieli jego bliscy. John McEnroe powiedział po meczu, że był to najlepszy finał, jaki kiedykolwiek oglądał. Rafter był bardziej zwinny, ale Goran był potężniejszy i obaj walczyli o każdy punkt.

Ponad 150 tysięcy ludzi powitało swojego mistrza w Splicie

- Dobrze, że graliśmy w poniedziałek, bo trzy finały przegrałem w niedzielę – żartował po spotkaniu Ivanisević, wówczas 125. zawodnik świata. - Nikogo nie obchodzi drugie miejsce. Jeśli chcesz teraz przypomnieć sobie o finalistach Wimbledonu w ciągu ostatnich 15 lat, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia - dodał. Chorwat podczas dwutygodniowego turnieju miał wiele rytuałów, w tym oglądanie Teletubisiów każdego ranka i grę tylko w dwóch koszulkach.

To najwspanialsza chwila w całej jego karierze, ale również historia, której Wimbledon nigdy nie zapomni. Pokazująca piękno sportu, w którym skreślony zawodnik, po latach problemów zdrowotnych, u schyłku kariery, w końcu dociera na Olimp, który wydawał się już poza zasięgiem. Dla wielu ten triumf miał "dotknięcie boskie" w postaci deszczu, który spadł w trakcie półfinałowych problemów chorwackiego tenisisty. - Gdzieś było napisane, że to był mój czas. Wszystko w życiu robiłem w trudniejszy sposób. Martwię się, że obudzę się rano i powiedzą mi, że to był tylko sen – rzekł.

Kilka dni później w rodzinnym Splicie odbyło się powitanie mistrza Wimbledonu 2001, w którym wzięło udział ponad 150 tysięcy osób. Ivanisević przyleciał wówczas do swojego miasta prywatnym samolotem dostarczonym przez Slavicę Ecclestone, Chorwatkę, ówczesną żonę szefa Formuły 1 Berniego Ecclestone'a.