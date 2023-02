Wielka walka Gamrota! Zaakceptował ją w ostatniej chwili

Mateusz Gamrot zmierzy się na gali UFC 285 w Las Vegas z Jalinem Turnerem. Dla Polaka to żaden problem walczyć w zastępstwie. Na przygotowania do pojedynku ma zaledwie kilkanaście dni, dlatego traktuje walkę jako wyzwanie, do którego jest maksymalnie zmotywowany.

Gamrot przyjął walkę w ostatniej chwili

4 marca odbędzie się gala UFC 285 w Las Vegas. Mateusz Gamrot przyjął propozycję pojedynku z Jalinem Turnerem w zastępstwie za kontuzjowanego Dana Hookera. Ma tylko 12 dni na odpowiednie przygotowanie się starcia, ale tak krótki czas nie jest dla niego żadnym problemem.

"Walka w zastępstwie? Nie ma problemu, bo wyzwanie to moje drugie imię" - napisał Gamrot w treści posta na Instagramie.

Polak ma korzystny bilans w UFC. Do tej pory stoczył sześć walk na galach tej federacji, wygrał cztery z nich.

Rywal Gamrota to 27-letni Amerykanin z brązowym pasem w brazylijskim jiu-jitsu, ale ma też doświadczenie jako zapaśnik. Ma za sobą walki m.in. na galach Bellator MMA. W rankingu UFC w wadze lekkiej zajmuje 10. miejsce. W formule MMA stoczył 18 pojedynków, wygrał 13 z nich, wszystkie przed czasem (9 przez nokaut, 4 przez poddanie).

Turner ma w środowisku sportów walki pseudonim "Tarantula". Wziął się z tego, że zaczął zbierać ptaszniki, żeby przezwyciężyć arachnofobię. Kiedy zadebiutował w UFC, miał ich aż 200.