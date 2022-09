Rozczulające zachowanie Jabeur w stosunku do Świątek. "Babeczki, to jest to"

Ons Jabeur jest przykładem dla sportowców, jak zachowywać się po porażce. W trakcie finałowego spotkania na US Open Tunezyjka była bardzo nerwowa: rzucała rakietą, kopała piłki, krzyczała na siebie. Po ostatniej akcji meczu porzuciła złe myśli.

Klasa Ons Jabeur

Od razu podeszła do Igi Świątek, przytuliła ją, pogratulowała zwycięstwa. Od dawna mówi się w środowisku, że 28-latka z Ksar Hellal to jedna z najbardziej pozytywnych postaci w kobiecym tenisie. Kamery wychwyciły, jak Jabeur zachowała się w stosunku do Świątek już na podium, gdy odbierały nagrody.

Polka stanęła obok Tunezyjki, a wówczas ta zaczęła poprawiać jej kołnierz od bluzy, którą nasza tenisistka założyła po zakończeniu spotkania. Wszystko po to, by Świątek lepiej wyszła na zdjęciu z pucharem. - Niesamowicie rozczula mnie to symboliczne zdjęcie. Kobieta kobiecie. Chwilę po tym, jak przegrała kolejny finał w tym sezonie i koło nosa przeszedł jej pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze, Ons Jabeur myśli o Idze i o tym, żeby dobrze wyszła na zdjęciach z trofeum. Serce rośnie. Babeczki, to jest to. W sporcie i w życiu - napisała Paula Wolecka, PR menagerka Igi Świątek. Trudno się z tym nie zgodzić.

Pasjonująca rywalizacja

Tuż po zakończeniu spotkania Ons Jabeur podzieliła się swoimi emocjami. - Starałam się, jak mogłam. Dałam z siebie wszystko, ale Iga zasłużyła na zwycięstwo. Znowu mnie pokonała, dlatego w tej chwili za bardzo jej nie lubię, ale mam nadzieję, że to zrozumie - wyznała żartem Tunezyjka.

Na pomeczowej konferencji prasowej Jabeur wyjaśniała. - Tylko żartowałam, mówiąc, że jej nie lubię. Wybaczę jej, kiedy da mi roleksa albo coś w tym stylu - odpowiedziała Jabeur z uśmiechem na twarzy. To było piąte spotkanie między paniami. Nasza tenisistka prowadzi w tej rywalizacji 3:2.

Finał US Open pań, mimo słabszego początku ze strony Tunezyjki, mógł się podobać. Tak się złożyło, że w bezpośrednim meczu o tytuł w Nowym Jorku zmierzyły się dwie najlepsze tenisistki tego sezonu. Świątek od ponad 23 tygodni jest liderką rankingu, wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe w tym roku. Jabeur to wiceliderka, która w Wimbledonie, podobnie jak w US Open, doszła do finału.

