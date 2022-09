Iga Świątek zamknęła usta niedowiarkom. Miał być srogi rewanż. Wyszła jak nowo narodzona

5:05 czasu polskiego - Iga Świątek zameldowała się w finale US Open 2022! Pora zabójcza, zabójcza dla Aryny Sabalenki, która mimo okrutnego bombardowania naszej tenisistki nie zatrzymała jej. To był niezwykle trudny mecz dla Polki. Mecz, którym raz jeszcze udowodniła, że jest aktualnie zdecydowanie najlepszą tenisistką świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Sabalenka chciała rewanżu

Zaczęło się źle, bo Świątek została zepchnięta do obrony. Dawno już nie widzieliśmy Polki tak daleko biegającej za końcową linią. Zdominowana, rozbijana kolejnymi mocnymi i płaskim zagraniami Sabalenki. Białorusinka wyszła na kort niezwykle zdeterminowana. To ich czwarty pojedynek w tym roku. Trzy poprzednie Świątek wygrała gładko, momentami ośmieszając rywalkę. Sabalenka chciała wziąć w półfinale w Nowym Jorku srogi rewanż.

Przełomowa okazała się przerwa toaletowa po przegranym pierwszym secie. Iga Świątek zeszła na chwilę do szatni by odciąć się od świata i nastroić na dalszą część meczu. Po powrocie na kort wyglądała jak nowo narodzona. Przejęła inicjatywę w wymianach, do czego namawiał ją krzycząc z trybun trener Tomasz Wiktorowski. Role się odwróciły - to Sabalenka stała się mniej pewna, zagoniona do obrony nie czuła się najlepiej.

Iga Świątek przeszła przemianę. "Wykorzystywałam czas, by płakać"

W Paryżu podobna przerwa toaletowa być może pomogła Świątek pozostać w turnieju. W czwartej rundzie Roland Garros przegrywała bowiem 0:1 w setach z Chinką Qinwen Zheng (6:7). W kolejnych dwóch partiach wygrała 6:2, 6:0. Z Sabalenką aż takiego nokautu nie było, bo to jedna z czołowych tenisistek świata. Białorusinka nie była jednak w stanie dotrzymać kroku naszej tenisistce.

Skandal na meczu Turków z Dynamem Kijów. Prowokacja kibica z Putinem w roli głównej

Najlepszy mecz od Paryża

To był zdecydowanie najlepszy występ Igi Świątek po czerwcowym finale Roland Garros, w którym rozbiła Coco Gauff. Potem przyszła wimbledońska trawa, trochę z marszu, bo Polka nie miała zbyt wiele czasu na przygotowania. Przerwana seria zwycięstw (37. wygranych), kilka porażek w mniejszych turniejach (m.in. w Warszawie).

Mało kto liczył, że nasza tenisistka może zajść w tegorocznym US Open aż do finału. Narzekała na piłki (lżejsze niż w męskiej rywalizacji), oswajała się z twardymi kortami, rywalki po kolejnych porażkach zaczynały wierzyć, że można ją pokonać. Nawet w Nowym Jorku Iga nie zawsze imponowała najwyższą formą, jak choćby w czwartej rundzie z Jule Niemeier.

Co za sezon

Stan na piątek rano czasu polskiego: Iga Świątek w 2022 roku wygrała sześć turniejów, od 23 tygodni jest liderką obu rankingów WTA, miała serię 37. zwycięstw, wygrała Roland Garros, była w półfinale Australian Open i jest w finale US Open. Kosmiczne liczby, kosmiczne osiągnięcia. Polka znów zamyka usta niedowiarkom, którzy nie wierzyli w nią przed turniejem w Nowym Jorku. Igi Świątek nigdy nie można skreślać.

W finale nowojorskiej imprezy nasza tenisistka zmierzy się z Ons Jabeur. Świetnie, że to akurat te dwie panie będą rywalizować w meczu o tytuł. Polka i Tunezyjka to zdecydowanie dwie najlepsze zawodniczki trwającego sezonu. Jabeur była niedawno w finale Wimbledonu. Ich spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 22:00 czasu polskiego. Transmisja w Eurosporcie i TVN. Relacja w Sport.pl.