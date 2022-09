Skandal na meczu Turków z Dynamem Kijów. Prowokacja kibica z Putinem w roli głównej

Dynamo Kijów i Fenerbahce mierzą się ze sobą po raz drugi w tym sezonie. Aktualnie oba zespoły występują w grupie B Ligi Europy, wcześniej grały ze sobą się w lipcu w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów. I po raz kolejny nie brakowało złych emocji.

Kibice Fenerbahce prowokowali Ukraińców. Skandowali ''Władimir Putin"

Dynamo Kijów i Fenerbahce po raz pierwszy spotkały się w dwumeczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz, ze względów bezpieczeństwa rozgrywany na stadionie w Łodzi, zakończył się wynikiem 0:0. O awansie zadecydował rewanż, który odbył się w Stambule. W 57. minucie wynik otworzył Witalij Bujalski, co spotkało się z bardzo ostrą reakcją ze strony trybun.

- Kibice Fenerbahce skandowali "Władimir Putin" po tym, jak piłkarz Dynama Kijów cieszył się po bramce - pisał dziennikarz Batu Bozkuerk. Za to zachowanie UEFA nałożyła na turecki klub karę częściowego zamknięcia stadionu na jeden mecz, w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto musiał on zapłacić grzywnę w wysokości 50 tys. euro. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Dynama, które uzyskało awans. Następnie uporało się ze Sturmem Graz, lecz w ostatniej rundzie musiało uznać wyższość Benfiki i "spadło" do fazy grupowej Ligi Europy.

W tym samym czasie Fenerbahce najpierw pokonało 1. FC Slovacko, a potem Austrię Wiedeń, dzięki czemu również awansowało do grupy Ligi Europy. Traf chciał, że oba zespoły spotkały się w grupie B tych rozgrywek.

Fenerbahce znów grało z Dynamem Kijów. Skandaliczne zachowanie tureckiego fana

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania internet obiegło zdjęcie kibica, który postanowił dolać oliwy do ognia i założył na to spotkanie maskę z wizerunkiem Władimira Putina. "Spójrzcie na maskę, którą nosi. Czy to żart?" - brzmiał komentarz do zdjęcia.

Kibic rzeczywiście wszedł na stadion Fenerbachce. Niedługo później awanturniczy fan został przywołany do porządku przez odpowiednie służby.

Takie zachowanie kontrastuje z oprawą kibiców Fenerbache. Na jednej z trybun zawisł transparent: "Pokój w domu, pokój na świecie"

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem tureckiej drużyny 2:1. Bramki dla Fenerbahce zdobywali Gustavo Henrique i Michy Batshuayi, dla Dynama trafił Wiktor Cygankow.

