Trener Hurkacza o wielkim meczu z Djokoviciem. "Hubert może być świetny"

Ćwierćfinał w Monte Carlo i ćwierćfinał w Madrycie. Z siedmiu rozegranych w tym roku meczów na kortach ziemnych Hubert Hurkacz wygrał sześć. To ogromna poprawa w stosunku do ubiegłego roku, gdy Hurkacz rozegrał na mączce tylko pięć meczów, z których aż cztery przegrał.

"Obaj byliśmy chorzy. To była tylko walka o przetrwanie"

Tegoroczny bilans dowodzi, że najlepszy polski tenisista potrafi grać również na tej nawierzchni. I to wcale nie dziwi jego trenera. - Hubi dorastał na kortach ziemnych, więc jest z nimi naprawdę dobrze zaznajomiony - mówi nam Craig Boynton.

- Niestety, w ubiegłym roku akurat w trakcie tej części sezonu obaj byliśmy chorzy. Dlatego tak naprawdę nie mieliśmy okazji dobrze przygotować się do grania na mączce. Wtedy to była tylko walka o przetrwanie - dodaje amerykański trener Hurkacza.

"Weźmiemy to pod uwagę. Dostosujemy"

Teraz nasz numer 14 światowego rankingu ATP walczy o naprawdę duże rzeczy. Wielką byłoby pokonanie Novaka Djokovicia. Serb to jeden z najlepszych tenisistów w historii. Ze zdobywcą aż 20 tytułów wielkoszlemowych Hurkacz grał już trzy raz i jeszcze nie wygrał. Najbliżej był w listopadzie ubiegłego roku w Paryżu w półfinale turnieju halowego, gdy uległ faworytowi dopiero po tie-breaku w decydującym, trzecim secie. Tamten mecz skończył się wynikiem 6:3, 0:6, 6:7.

Trener Boynton dobrze pamięta tamten mecz. - Po pierwsze Hubi musi bardzo zadbać o wszystkie rzeczy, których potrzebuje, żeby zagrać bardzo dobrze. Mamy taktykę, trzeba spróbować zagrać przeciw Novakowi tak jak ostatnio w Paryżu. Oczywiście nawierzchnia będzie inna i weźmiemy to pod uwagę, dostosujemy do tego pewne rozwiązania - mówi.

- Ale najważniejsze, że Hubi gra naprawdę dobrze, że świetnie się czuje na korcie. Dzięki temu już nie mogę się doczekać meczu i mam nadzieję, że Hubi będzie się dobrze bawił - dodaje.

Hurkacz już bawi się nieźle. Ćwierćfinały w Monte Carlo i Madrycie to już świetne wyniki, a do osiągnięcia jest więcej. Co ważne, jest też jeszcze trochę czasu do French Open, przed nim odbędzie się jeszcze turniej w Rzymie. Wielkoszlemowy turniej w Paryżu był w minionych latach dla Hurkacza wyjątkowo trudny. Jego osiągnięcia z Roland Garros są niewielkie.

II runda w 2018 roku

I runda w 2019 roku

I runda w 2020 roku

I runda w 2021 roku

W sumie w turniejach głównych Hurkacz wygrał tam tylko jeden z pięciu meczów.

- Rok temu Hubi nie był gotowy do grania na French Open, ale mimo to zagrał. Wtedy formę zbudowaliśmy na Wimbledon. Teraz jest inaczej. Hubert gra bardzo dobrze i nabiera coraz większej pewności, czuje się coraz lepiej na kortach ziemnych, dzięki temu, że rozegrał na nich już sporo meczów. Robi progres dzięki wielu meczom i wielu treningom. Miał czas i dobrze go wykorzystał, zaadaptował się do gry na tej nawierzchni - tłumaczy nam Boynton.

Zdaniem trenera, Hurkacz ma wszystko, by w Roland Garros osiągnąć choćby ćwierćfinał. - Zawsze mówię tak: kiedy jesteś dobry, to jesteś dobry. A Hubert jest teraz dobry. On absolutnie może być świetny w każdym turnieju, na każdej nawierzchni. Jestem tego pewny. Hubert to naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo dobry tenisista - podsumowuje Boynton.