Ons Jabeur zagra w finale w Madrycie. Tunezyjka zapisała się w historii tenisa

Na kortach w Madrycie trwa turniej rangi WTA 1000. Ons Jabeur (10. WTA) zmierzyła się w czwartek w półfinale imprezy z Jekateriną Aleksandrową (45. WTA). Tunezyjka wygrała starcie 6:2, 6:3 i awansowała do finału. W turnieju miała wziąć udział także Iga Świątek (1. WTA), ale ostatecznie wycofała się ze względu na kontuzję. Polka wróci do gry w zaplanowanym na przyszły tydzień WTA 1000 w Rzymie.

Ons Jabeur zagra w finale. Historyczny wynik Tunezyjki

Starcie Ons Jabeur z Jekateriną Aleksandrową było dla Tunezyjki okazją do przełamania złej serii w meczach z Rosjanką. Dotychczas na siedem spotkań, Jabeur przegrała aż sześć. Pochodząca z Tunezji tenisistka podeszła do starcia bardzo zmotywowana, co widać było już od samego początku. Jabeur nie dawała swojej rywalce zbyt wielu szans na zwycięstwo. Tunezyjka posłała więcej asów serwisowych oraz popełniła mniej błędów niż Aleksandrowa.

Ostatecznie wygrała to starcie 6:2, 6:3, przełamując złą serię i awansując do finału. Dzięki zwycięstwu Jabeur przeszła do historii. Stała się pierwszą arabską tenisistką, która zagra w finale turnieju rangi WTA 1000. O zwycięstwo w zawodach zmierzy się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Jessicą Pegulą (14. WTA) a Jil Belen Teichmann (35. WTA). Dla Jabeur będzie to okazja do wygrania drugiego turnieju WTA w karierze. W 2021 roku była najlepsza w Birmingham. W finale turnieju WTA 250 wygrała z Darią Kasatkiną (23. WTA) 7:5, 6:4.

Ons Jabeur jest mistrzynią juniorskiego French Open z 2011 roku. W finale pokonała wówczas Monicę Puig 7:6, 6:1. Do tej pory wygrała dziesięć turniejów singlowych oraz jeden deblowy rangi ITF.