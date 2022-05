Jeśli Hurkacz wygra z Djokoviciem niemal podwoi swoją gigantyczną wypłatę w Madrycie

Hubert Hurkacz (14. ATP) ponownie udowadnia, że miejsce w czołówce rankingu ATP to nie przypadek. Polski tenisista pokonał po zaciętej walce Dusana Lajovica (77. ATP) 7:5, 6:3 w ćwierćfinale ATP Masters 1000. Wygrana pozwoliła Polakowi awansować do kolejnej rundy, gdzie jego przeciwnikiem będzie Novak Djoković (1. ATP). Serb w 1/4 finału nie miał okazji do przemęczenia się. Nasz tenisista wygrał walkowerem z Andym Murrayem (78. ATP), ponieważ Brytyjczyk wycofał się z udziału w turnieju.

Hubert Hurkacz zarobił już wiele, ale ma szansę na więcej. Polak może sięgnąć po fortunę

Do tej pory Hubert Hurkacz zarobił na kortach w Madrycie około 800 tysięcy złotych. Polski tenisista ma szansę na dużo większą sumę pieniędzy. W przypadku pokonania Novaka Djokovicia na konto Polaka wpłynie aż 1.5 miliona złotych. Awans do finału ATP Masters w Madrycie gwarantuje około 2.7 miliona, a zwycięzca turnieju otrzyma blisko pięć milionów złotych. Wrocławianin ma wielką szansę, by sięgnąć w Hiszpanii po fortunę.

25-latek pomimo świetnej formy nadal czeka na swój pierwszy triumf na turnieju ATP w tym roku. Zmagania w Madrycie rozpoczął bardzo dobrze. W pierwszych dwóch rundach ograł Boliwijczyka Hugo Delliena (81. ATP) 7:5, 6:7(11:13), 6:3 oraz Alejandro Davidovicha Fokinę (29. ATP) 6:4, 4:6, 7:6(7:5). W półfinale turnieju Polaka czeka bardzo trudna przeprawa.

Do tej pory Hubert Hurkacz mierzył się z Novakiem Djokoviciem trzy razy. Wszystkie mecze kończyły się zwycięstwem Serba. W półfinale ATP Masters w Madrycie zagrają ze sobą w piątek o 14:00. O tym, gdzie będzie można obejrzeć to spotkanie, informowaliśmy Was tutaj.

