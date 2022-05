Rywalki Świątek "padają jak muchy". Naomi Osaka też niespodziewanie przegrała

Naomi Osaka (WTA 36) stara się powrócić do światowej czołówki. Jedną z okazji do tego miał być turniej Madrid Open. Japonka rozpoczęła dobrze, od zwycięstwa 6:3, 6:1 z Anastazją Potapową (WTA 78) w pierwszej rundzie, która okazała się dla niej przedostatnią.

Niespodzianka. Wielka rywalka Świątek odpadła. Sakkari rozbita w decydującym secie

Naomi Osaka pożegnała się z turniejem Madrid Open. Japonka była na korcie bezradna

Początek spotkania z Sarą Sorribes Tormo należał do wyrównanych. Obie zawodniczki wygrały swoje pierwsze podania. W trzecim gemie miało pierwsze w tym meczu przełamanie za sprawą Hiszpanki (WTA 47). Naomi Osaka potrafiła od razu odpowiedzieć rywalce, ale właściwie to był ostatni moment, w którym Japonka pokazała swój potencjał. Do końca seta Hiszpanka przełamała Osakę jeszcze dwukrotnie i wygrała otwierającą partię 6:3.

Druga partia okazała się dla Osaki katastrofą. Japonka popełniała wiele niewymuszonych błędów, a do tego zaczęły dochodzić problemy z lewą łydką. Sorribes Tormo wygrała pierwsze trzy gemy drugiej partii, a w czwartym swój ostatni sukces na krocie tego dnia odniosła Osaka, zwyciężając przy swoim podaniu. Ostatecznie Hiszpanka wygrała drugiego seta aż 6:1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 na kortach w Madrycie.

Osaka jest kolejną zawodniczką, która została wyeliminowana z Madrid Open. W niedzielę z zawodami pożegnała się także Maria Sakkari. W swoim drugim meczu odpadła również Paula Badosa (WTA 2), a Karolina Pliskova (WTA 7) i Aryna Sabalenka (WTA 4) już nawet w pierwszej rundzie. Iga Świątek (WTA 1) postanowiła odpuścić start w turnieju ze względu na problemy zdrowotne i przemęczenie.