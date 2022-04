Barty już odnosi sukcesy w nowym sporcie. Wygrała turniej i pieniądze

Barty w ubiegłym tygodniu ogłosiła zakończenie kariery. Była liderka rankingu WTA zaskoczyła swoją decyzją cały świat. 25-latka jeszcze niedawno triumfowała w wielkoszlemowym Australian Open i wydawało się, że będzie odnosić kolejne sukcesy.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Iga Świątek tłumaczy wycofanie się z turnieju

Okazuje się, że nie zamierza całkowicie rezygnować ze sportu i próbuje swoich sił w nowej dyscyplinie. Barty rozpoczęła przygodę z golfem i to z sukcesami. Australijka w weekend triumfowała w golfowym turnieju w Brookwater Golf and Country Club na obrzeżach Brisbane. Za wygraną była tenisistka zainkasowała... 30 dolarów. Dla porównania - na zawodowych kortach zarobiła blisko 32 miliony dolarów.

Navratilova i Davenport są zgodne ws. Świątek

Media spekulują, że Barty może się poświęcić karierze golfowej. W 2020 roku wzięła udział w kilku turniejach, a jej umiejętnościami zachwycał się nawet Tiger Woods. - Widziałem wielu sportowców, którzy próbowali swoich sił w golfie i to Ashleigh wyróżnia się najbardziej. Ma wszystkie narzędzia, by zostać zawodową golfistką - skomentował golfista Louis Dobbelaar, triumfator turnieju mężczyzn. Na polu golfowym poznała też swojego narzeczonego, Garry'ego Kissicka. To nie pierwszy raz, gdy Australijka zmieniła dyscyplinę. Wcześniej na kilka miesięcy zawiesiła tenisową karierę, by skupić się na grze w krykieta.