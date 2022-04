Navratilova i Davenport są zgodne ws. Świątek. "Zapomniała"

Iga Świątek (WTA 2) w tym roku się nie zatrzymuje. W sobotni wieczór pokonała w 80 minut Japonkę Naomi Osakę (WTA 77) 6:4, 6:0 w finale WTA Miami. To trzeci z rzędu wygrany turniej najlepszej polskiej tenisistki. Wcześniej triumfowała w prestiżowych imprezach w Dausze oraz w Indian Wells. Była też w półfinale wielkoszlemowego Australian Open.

"To była najbardziej imponująca rzecz"

Iga Świątek w Miami triumfowała w niezwykle efektowny sposób - wszystkie sześć spotkań wygrała bez straty seta. Obecnie ma też serie aż 17 zwycięskich meczów i 20 wygranych setów z rzędu. Swoją postawą w ostatnich miesiącach polska tenisista sprawia, że wychwalają ją legendy tenisa.

„Po prostu wykonała niezwykłą pracę. Ciągle czekam, aż 20-latka może się zdenerwować, może zmęczy fizycznie lub emocjonalnie. Z Osaką wyszła bardzo agresywnie i dyktowała warunki zabawy. Przez ostatnie sześć tygodni kurczowo trzymała się swoich zasad. Aby zobaczyć, jak staje się coraz lepsza w tych meczach, myślę, że to była dla mnie najbardziej imponująca rzecz - powiedziała Lindsay Davenport, była świetna amerykańska tenisistka dla portalu Tennis Tourtalk.

Davenport chwaliła też Świątek, komentując finałowy pojedynek. - Do tej pory Naomi Osaka grała z wieloma zawodniczkami, ale żadna z nich nie miała tak wspaniałego kicka serwisowego jak Iga Świątek. Naomi musi się do niego dopasować. Musi także zadbać o punkty zdobywane przy drugim podaniu. Świątek - która gra przeciwko jednej z najlepiej returnujących zawodniczek na świecie - ma w tym momencie aż 71 procent skuteczności w tym elemencie gry" - powiedziała Davenport, komentująca mecz wraz z Jasonem Goodallem, byłym zawodnikiem i trenerem, dla Tennis Channel, cytowana przez Interię.

W jakim elemencie gry Świątek ostatnio najbardziej się poprawiła - spytał Goodball? - Można wybierać z długiej listy. Iga poprawiła się w każdym elemencie gry i nabrała dużej pewności siebie. Gra bardzo dobrze taktycznie. Wyciąga Osakę ze środka kortu i zmusza ją do zgadywania przy returnach. Podobnie jak jej idol Rafael Nadal walczy też o każdy punkt - odpowiedziała Davenport.

Amerykanka pochwaliła też sztab szkoleniowy Igi Świątek. - Jej sztab zasługuje na najwyższe słowa uznania. To nie jest proste grać tak dobrze przez tak długi okres czasu, ale zadbał o to Tomasz Wiktorowski. Jeśli chodzi o zdjęcie z siebie presji dotyczącej walki o numer jeden w rankingu WTA - tym zajęła się Daria Abramowicz - dodała trzykrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych.

Davenport: Kocham to w Świątek

Amerykanka przypomniała też porażkę Igi Świątek w półfinale Australian Open z Danielle Collins (11. WTA) i jej zachowanie po spotkaniu.

- Od tamtej pory przeszła niesamowitą metamorfozę. Przenosiła się z miejsca na miejsce i grała niemal dzień po dniu bez przerwy, co musiało się odbić na jej formie fizycznej. Ale mimo to wciąż była głodna i wygrywała. Kocham to w niej - zakończyła Davenport.

To nie koniec pochwał. - Myślę, że zobaczymy wiele ważnych finałów między Świątek i Osaką. Tak się cieszę, że Naomi wróciła, a Iga była dzisiaj w strefie. Brawa dla obu zawodniczek - napisała na Twitterze był legendarna tenisistka Chris Evert.

- Iga ma po prostu już niesamowitą karierę. W wieku zaledwie 20 lat - powiedział były amerykański tenisista James Blake. A podczas ceremonii wręczania nagród zwrócił się do Świątek. - Mimo młodego wieku już masz wspaniałą karierę. Twoja nieustępliwa walka o to, aby skompletować Sunshine Double, osobiście dała mi dużo inspiracji. Będę wypatrywał kolejnych wspaniałych rzeczy, do których jesteś zdolna - przyznał Amerykanin.

Navratilova: Świątek wyglądała, jakby wciąż była głodna

Polkę chwaliła też Martina Navratilova. - Wyglądałaś, jakbyś wciąż była głodna, a presja wcale do ciebie nie dotarła - powiedziała wybitna tenisistka. - Nie miała kompletnie żadnej wpadki. Piłka dla niej miała wielkość arbuza, a jeśli tak się czuje grę, to mogą się zdarzyć magiczne rzeczy. I teraz Iga wygląda tak, jakby zapomniała jak się przegrywa - dodała wielokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych.

Teraz Iga Świątek będzie odpoczywać. Wycofała się bowiem z turnieju WTA500 Charleston z powodu kontuzji ręki. - Bardzo mi przykro, ale po maratonie trzech turniejów, w których zagrałam w finale, doszło u mnie do niegroźnej kontuzji wynikającej ze zmęczenia i wielu rozegranych meczów. Kontuzja mogłaby się przerodzić w coś poważniejszego, gdybym od razu po Miami zagrała kolejny turniej - przekazała Sport.pl Polka.

Kolejnym startem Igi Świątek będzie Billie Jean King Cup. Mecz Polska - Rumunia odbędzie się w Radomiu w dniach 15-16 kwietnia.