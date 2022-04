Naomi Osaka dała radę Świątek i rzuciła: "Proszę bardzo, Iga"

Iga Świątek w przeszłości nieraz wyrażała swój podziw dla dokonań Naomi Osaki, która kilka lat temu przebojem wdarła się na szczyt w kobiecym tenisie. Okazało się, że 24-letnia Japonka, która ma w dorobku cztery tytułu wielkoszlemowe i młodsza o cztery lata Polka szybko znalazły wspólny język. Nieraz wspólnie trenowały, odwiedzały się na konferencjach prasowych oraz dużo rozmawiały. Jedno z takich spotkań Azjatka przypomniała po zakończeniu imprezy w Miami.

- Kilka lat temu jadłam z nią kolację w Australii i powiedziała mi, że być może pójdzie na studia. Powiedziałam jej "Nie rób tego". Tak więc proszę bardzo, Iga – rzuciła z uśmiechem Osaka podczas konferencji prasowej.

Osaka: Nie mogłam rozgryźć, co zrobić przy drugim serwisie Świątek

Przyznała też, że gra Świątek w sobotnim pojedynku sprawiła jej sporo problemów. - Była inna od wszystkich pozostałych zawodniczek, z którymi wcześniej się mierzyłam i trochę trudno było mi się przystosować do tego, co robiła. Nie mogłam rozgryźć, co robić przy jej drugim serwisie. Nie wiedziałam, czy iść do przodu, czy się cofnąć. (…) Mam nadzieję, że następnym razem, gdy się zmierzymy, będzie to znacznie lepszy mecz – zaznaczyła.

Dotychczasowy bilans Japonki w pojedynkach z podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego to 1-1. Niektórzy wieszczą, że to właśnie te zawodniczki zdominują kobiecy tenis w najbliższych latach. Azjatka haitańskiego pochodzenia nie ma nic przeciwko temu.

- To właśnie wzbudza zainteresowanie w sporcie. Ludzie chcą oglądać rywalizację danych osób w różnych krajach czy na różnych nawierzchniach. Myślę, że to urozmaicenie co do warunków gry jest najbardziej ekscytującą rzeczą w tenisie. Nie wiem, czy Iga postrzega mnie jako taką rywalkę, ale z pewnością byłaby to dobra zabawa – podsumowała.

Osaka w poprzednim sezonie, będąc na szczycie, przyznała, że mierzy się też z zupełnie innym przeciwnikiem niż rywalki na korcie. Okazało się, że zmaga się z depresją i z tego powodu zrobiła sobie przerwę w grze. Obecnie jest na etapie odbudowy kariery. Finał w Miami był jej pierwszym od Australian Open 2021, gdy wywalczyła też swój ostatni jak na razie tytuł. Teraz jest zdeterminowana, by wrócić do czołówki.

- Nie jestem tak rozczarowana jak to zwykle bywało. Normalnie płakałabym w szatni czy coś w tym stylu, ale teraz jestem dość wyluzowana. Mam poczucie, że wiem, co chcę zrobić lepiej i po prostu chcę wrócić oraz zacząć znów trenować, by następnym razem – mam nadzieję – wygrać turniej – relacjonowała.

Walka o powrót na fotel liderki i korepetycje u Nadala

Przerwa w grze i okres słabszych wyników wpłynęły na jej pozycję w rankingu WTA. Obecnie jest w nim 77., ale dzięki udanemu startowi w Miami w poniedziałek wróci do Top40. Ma już również wyznaczone kolejne cele. W najbliższej przyszłości chce zapewnić sobie rozstawienie w wielkoszlemowym Roland Garros.

- Do końca sezonu chciałabym wrócić do czołowej dziesiątki. Do przyszłego roku chciałabym być numerem jeden. To mocna deklaracja, usuńcie to. TOP 5. Wiecie co, zamierzam wyznaczyć sobie ten cel. Numer jeden - stwierdziła ostatecznie Japonka w rozmowie z dziennikarzami.

W związku z tym planem przykłada dużą wagę do zbliżającej się części sezonu na kortach ziemnych. Zamierza przy tym wzorować się na najlepszych.

- Będę oglądać dużo filmów z udziałem Rafaela Nadala, by zobaczyć, jak się porusza. A także Carlosa Alcaraza, bo on wymiata. Wiem, że muszę się wciąż uczyć. Rywalizacja na "mączce" i trawie to coś, z czym chcę się zmierzyć w tym roku – wskazała.