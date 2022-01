Dyrektor Australian Open w ogniu krytyki. Chcą jego dymisji. Tiley podjął decyzję

Craig Tiley, dyrektor Australian Open znalazł się w ogniu krytyki po sytuacji z Novakiem Djokoviciem, w wyniku której Serb został deportowany. Czy działacz zdecyduje się na to, żeby podać się do dymisji? - Nie mam takich zamiarów - powiedział Tiley w rozmowie z australijską telewizją Nine Network.

