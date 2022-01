Wyciekł mail ATP. A w nim zatrważająca wiadomość dla Novaka Djokovicia

Kilka dni temu francuskie ministerstwo zdrowia ogłosiło, że szczepionki będą obowiązkowe dla sportowców, którzy przyjeżdżają do kraju na zawody. Oprócz tego wyciekł mail, jaki ATP wysyłali zawodnikom dotyczący nowych zasad szczepień. Czego się dowiedzieliśmy?

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Kot przestrzega ws. Kamila Stocha. "Może to się srogo zemścić" [Sport.pl LIVE #5]

"Tenisiści zostali poinformowani, że już wkrótce francuski rząd uchwali przepisy zakazujące nieszczepionym sportowcom startu w jakichkolwiek zawodach sportowych. Zawodnicy będą musieli być w pełni zaszczepieni lub posiadać zaświadczenie lekarskie, które zwalnia ich ze szczepień z powodów medycznych" - informuje portal "Tennis Majors" i publikuje treść maila. Jak czytamy: French Open, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca, nie będzie zwolniony z nowych wytycznych.

Kibice na AO przechodzą samych siebie. "Po każdym piep****** punkcie?"

Na razie nie wiadomo, czy będzie tak, że jeśli zawodnik niedawno przeszedł koronawirusa, to będzie mógł wystąpić. Czy jednak będzie tak, że jeśli gracz był już zakażony, to i tak musi przyjąć co najmniej jedną z dwóch dawek szczepionek. Najprawdopodobniejszą opcją jest to, że każdy zawodnik będzie musiał być zaszczepiony co najmniej jedną dawką, by móc zagrać w Roland Garros.

Co z Djokoviciem?

Przypomnijmy: Novak Djoković został deportowany z Australii i nie wystąpi w turnieju Australian Open. To koniec niemal dwutygodniowego serialu z udziałem serbskiego tenisisty. To jednak nie koniec pytań o Serba. Co dalej z Djokoviciem? Serb - przez swoją niechęć do szczepień - może mieć duży kłopot z udziałem w kolejnych tegorocznych oraz przyszłych turniejach. A w tej chwili Djoković ma 20 tytułów wielkoszlemowych - tyle samo co Rafael Nadal czy Roger Federer i brakuje mu zaledwie jeszcze jednej wygranej, by zostać samodzielnym liderem wśród mężczyzn. Szanse na to jednak mogą znacznie spaść, jeśli się nie zaszczepi.

Iga Świątek przechodzi metamorfozę. "Staram się"

Tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest status zdrowotny Novaka Djokovicia. Serb twierdzi, że dwa razy zachorował na covid: w czerwcu 2020 po serii turniejów Adria Tour oraz w grudniu 2021. Tylko że w pierwszym przypadku poinformował o tym w mediach społecznościowych, a w drugim milczał. Dopiero w toku rozprawy w Australii świat dowiedział się, że Djoković miał uzyskać 16 grudnia pozytywny wynik na covid. Dlaczego lider rankingu nie podzielił się tą informacją z kibicami? Odpowiedzi w swoim tekście na Sport.pl szuka Dominik Senkowski, ekspert tenisowy.