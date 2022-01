Świetny występ Polaków! Mamy półfinał ATP Cup

Mecz z Argentyną decydował o tym, kto z grupy D awansuje do półfinału tegorocznego ATP Cup. I Polacy, i Argentyńczycy wygrali bowiem dwa pierwsze mecze. Nasi zawodnicy pokonali kolejno Grecję 2:1 i Gruzję 3:0, a Argentyńczycy obu tych przeciwników ograli po 3:0.

W nocy z wtorku na środę jako pierwszy na korcie pojawił się Kamil Majchrzak, który pokonał Federico Delbonisa. Chociaż Polak rozpoczął mecz źle, bo już w pierwszym gemie przegrał własne podanie, to ostatecznie tę partię wygrał. Majchrzak od natychmiastowo odpowiedział przełamaniem, co powtórzył też w ósmym gemie, ostatecznie wygrywając seta 6:3.

W drugiej partii tenisiści przełamywali się po dwa razy. W siódmym i 11. gemie robił to Delbonis, który obejmował prowadzenie, jednak chwilę później podanie tracił, co w ostateczności doprowadziło do tie-breaka. W nim dużo lepszy był Majchrzak, który wygrał go 7:3.

Polacy w półfinale ATP Cup

Niespodziewanie takich emocji nie było w meczu Huberta Hurkacza z Diego Schwartzmanem. Niespodziewanie, bo rywal naszego tenisisty to 13. zawodnik rankingu ATP. Tymczasem Polak pewnie wygrał pierwszego seta 6:1, dwukrotnie przełamując przeciwnika. W drugiej partii decydujący okazał się dziewiąty gem, w którym Hurkacz odebrał rywalowi serwis i ostatecznie wygrał partię 6:4.

Po meczach singlowych wynik spotkania był już jasny. Jego wynik ustalili jednak nasi debliści. Para Szymon Walków i Jan Zieliński pokonała Maximo Gonzaleza i Andresa Molteniego 7:6(4), 7:6(5).

Zwycięstwo z Argentyńczykami oznacza, że Polacy wygrali swoją grupę i awansowali do półfinału ATP Cup. Naszym rywalem w nim będzie zwycięzca grupy A. Na razie wszystko wskazuje na to, że będą to Hiszpanie, u których mecze singlowe grają Pablo Carreno Busta i Roberto Bautista Agut, a debla gra para Alejandro Davidovich Fokina / Pedro Martinez. Hiszpanie w decydującym meczu zagrają z Serbami.

Półfinał ATP Cup 2022 w piątek. Tytułu wywalczonego przed rokiem bronią Rosjanie.

Wyniki 3. meczu Polaków na ATP Cup:

Kamil Majchrzak - Federico Delbonis 6:3, 7:6(3)

Hubert Hurkacz - Diego Schwartzman 6:1, 6:4

Szymon Walków / Jan Zieliński - Maximo Gonzalez / Andres Molteni 7:6(4), 7:6(5)